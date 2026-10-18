ACF Arezzo, contro la Res Roma decide un calcio d’angolo: amaranto battute 1-0

L’ACF Arezzo torna in campo dopo la pausa per le nazionali e si trova subito davanti una delle avversarie più impegnative del campionato: la Res Roma, tra le favorite per il titolo. Le amaranto tengono testa alle ospiti, costruiscono occasioni e lottano fino alla fine, ma a decidere la partita è un gol di Naydenova al 67’. Risultato finale: 0-1.

È una sconfitta di misura che lascia parecchio amaro in bocca. Perché le ragazze di Andrea Benedetti non stanno a guardare e, soprattutto nel finale, sfiorano il pareggio. Ma nel calcio, si sa, le buone intenzioni non finiscono nel tabellino.

Nel primo tempo l’Arezzo si fa vedere subito con Brayda, che al 2’ prova la conclusione al volo senza trovare lo specchio. La Res Roma risponde con Pinna, fermata da Beka. Al 14’ Tuteri tenta il tiro dalla distanza, mentre un minuto più tardi è proprio lei a salvare sulla linea una conclusione di Pinna, dopo il tocco del portiere amaranto. Al 29’ un tiro di Palombi, deviato da Bruni, termina in angolo.

Nella ripresa Brayda ci riprova al 51’, senza fortuna. Poco dopo Tuteri respinge con il corpo un tentativo di Petrova. Al 67’ arriva l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Naydenova raccoglie il pallone, si gira e supera Beka.

L’Arezzo non si arrende. Al 79’ Balducci parte verso la porta avversaria ma viene recuperata dalla difesa al momento del tiro. All’82’ Torres, di testa su corner di Tuteri, indirizza il pallone verso il primo palo: Mustafic si tuffa e devia in angolo. Nel recupero è invece Beka a evitare il raddoppio della Res Roma su Pinna.

Finisce 0-1: alla Res Roma basta un’occasione sfruttata su palla inattiva, mentre l’Arezzo paga la poca concretezza davanti alla porta. Una prestazione combattiva, ma i punti prendono la strada di Roma.

ACF Arezzo – Res Roma 0-1

Marcatrice: Naydenova (67’).

ACF Arezzo: Beka, Tuteri, Mancuso (Barsali 84’), Brayda (Tulimieri 75’), Penzo (Torres 66’), Bruni, Bertora, Placidi, Nasoni E. (Poli 84’), Milani (Balducci 75’), Razzolini. A disposizione: Borghesi, Davico, Tolomei, Blasoni. Allenatore: Andrea Benedetti.

Res Roma: Mustafic, Naydenova, Pinna, Palombi (Jansen 75’), Ripamonti, Di Giammarino (Simeone 92’), Landa (Ikeguchi 75’), Nano, Re, Fortunati, Petrova (Catena 62’). A disposizione: Merolla, Varriale, Karaivanova, Ferrara, Micciarelli. Allenatore: Matteo Pachera.

Ammonite: Razzolini (65’), Tulimieri (83’). Calci d’angolo: 5-8. Recupero: 0’ nel primo tempo, 4’ nel secondo.