Arezzo, la guerra civile organizzata sui social. Per ora combattono solo le notifiche

Ad Arezzo la presunta guerra civile corre da un social all’altro. Un profilo Instagram annuncia una mobilitazione per sabato 24 ottobre, mostrando una folla gigantesca davanti al Duomo. Su Facebook, intanto, nel gruppo «Sei di Arezzo se…», il timore di possibili disordini ha già acceso una discussione tra cittadini. Ma gli annunci e le preoccupazioni online non sono la prova che qualcuno stia davvero organizzando violenze.

Peccato che l’immagine sia stata creata con l’intelligenza artificiale. I manifestanti, almeno quelli, sono già tutti presenti. Anche senza essere usciti di casa.

Il profilo, della cui autenticità e rappresentatività non abbiamo conferme, utilizza toni decisamente impegnativi: «Il 24 ottobre sarà guerra civile». Seguono l’invito a scendere in piazza, a portare bandiere, soprattutto quella italiana, e a dimostrare chi abbia veramente coraggio. Il luogo dell’appuntamento? Nel post è ancora da stabilire.

Insomma, siamo alla rivoluzione 2.0: prima si dichiara guerra, poi eventualmente si decide dove trovarsi.

Tra volantini, TikTok e appuntamenti misteriosi

Non è l’unico messaggio che circola tra i giovanissimi aretini. Nelle chat vengono condivisi screenshot e inviti a partecipare alle proteste che, dopo le mobilitazioni in altri Paesi europei, hanno interessato anche diverse città italiane.

Un manifesto diffuso su TikTok indica Arezzo tra le possibili sedi di manifestazione per sabato 24 ottobre, con appuntamento in Piazza Grande alle 15. Un altro volantino parla invece di domenica 1° novembre, sempre in Piazza Grande, alle 17, per una manifestazione dichiaratamente apartitica e pacifica contro il carovita e a favore di salari, sanità, istruzione e lavoro dignitosi.

Per il momento si tratta di annunci social: l’effettiva organizzazione degli appuntamenti resta da accertare. E non ci sono elementi per affermare che dietro tutti questi messaggi esistano gli stessi organizzatori.

Arezzo, intanto, discute

Nel gruppo Facebook «Sei di Arezzo se…» è comparso un messaggio di un utente anonimo preoccupato per possibili disordini e danni alle attività commerciali.

Da lì è partito il consueto dibattito cittadino. C’è chi teme per le vetrine, chi invita a controllare i figli, chi suggerisce di avvertire le forze dell’ordine e chi ricorda che manifestare pacificamente è un diritto.

A un certo punto un utente anonimo ha chiesto a un altro utente anonimo perché non avesse il coraggio di metterci la faccia. La situazione è seria, ma Arezzo riesce sempre a regalarci qualche soddisfazione.

Il vero pericolo delle notizie inventate

Ad alimentare la preoccupazione sono arrivati anche messaggi che prospettano presunte violenze sessuali contro le ragazze, invitandole a rimanere a casa. Si tratta di voci allarmistiche per le quali non risultano riscontri verificati, non di minacce accertate.

Una situazione che non va sottovalutata, perché una notizia inventata può produrre paura vera. E chi inoltra certi contenuti senza verificarli rischia di contribuire al problema che vorrebbe denunciare.

In fondo è la grande conquista tecnologica dei nostri tempi: una volta per spaventare una città serviva almeno qualcuno che gridasse per strada. Oggi basta uno screenshot.

La differenza tra protestare e devastare

Dopo gli episodi di violenza verificatisi in altre città, è comprensibile che famiglie e commercianti prestino attenzione a quanto circola sui social. Ma una protesta annunciata non equivale automaticamente a un programma di violenze.

E un profilo Instagram che utilizza parole come «guerra civile» non rappresenta necessariamente i giovani che intendono manifestare. Nei commenti ai messaggi circolati diversi utenti chiedono esplicitamente manifestazioni pacifiche e rispetto per persone e attività.

Le ragioni di una protesta possono essere discusse, condivise oppure contestate. La libertà di manifestare rimane un diritto, mentre furti, aggressioni e danneggiamenti restano reati.

La rivoluzione, per ora, è soprattutto digitale

Sull’effettiva consistenza delle iniziative annunciate ad Arezzo restano parecchi interrogativi. Chi organizza? Quante persone intendono partecipare? Quali appuntamenti sono autentici? E chi si nasconde dietro i profili che sembrano più interessati a suscitare clamore che a spiegare le ragioni della protesta?

Domande alle quali non si può rispondere contando i follower o osservando una piazza riempita artificialmente.

Nel frattempo, meglio non trasformare ogni annuncio social in un’emergenza cittadina, senza per questo ignorare segnalazioni concrete. Arezzo ha già abbastanza problemi reali. Non occorre fabbricarne altri con l’intelligenza artificiale.

Quanto alla guerra civile annunciata su Instagram, per il momento il risultato più evidente è un altro: le barricate non si vedono. Le notifiche, invece, arrivano a raffica.

Questo articolo utilizza l’ironia per commentare contenuti social e fatti di cronaca. L’autenticità degli annunci e l’effettiva organizzazione delle manifestazioni citate non sono state accertate.