“Cambiamo insieme. Partiamo da qui”: il 7 novembre alle Logge del Grano gli Stati Generali dei Giovani

AREZZO – Sabato 7 novembre, dalle ore 16, le Logge del Grano ospiteranno gli Stati Generali dei Giovani, promossi dall’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo Natalie Dentini.

L’evento, già previsto nell’ambito del progetto “Generazioni 2030”, è stato anticipato per dare un segnale in risposta alle recenti proteste e mobilitazioni giovanili. L’incontro metterà al centro il confronto diretto tra i giovani e il Comune di Arezzo: «Si parte dalle loro domande e dalle loro proposte – precisa Natalie Dentini – non da un formato deciso in anticipo».

Il titolo è “Cambiamo insieme. Partiamo da qui” e «tiene unite – prosegue l’assessora – due parole: “cambiamento”, che è ciò che i giovani chiedono, e “insieme”, perché nessuno può ottenerlo da solo. Le proteste di questi giorni ci dicono chiaramente che molti non si sentono ascoltati. Avevamo già in programma gli Stati Generali e abbiamo deciso di tradurli in un confronto vero, senza palco o discorsi calati dall’alto. Le cose si possono cambiare ma bisogna farlo in maniera condivisa e cominciando dall’ascolto: noi siamo pronti e il 7 novembre partiamo da qui».

A chiudere il pomeriggio ci sarà un DJ set.

Gli Stati Generali saranno anche l’occasione per presentare gli strumenti di partecipazione che l’amministrazione comunale sta costruendo. Il primo è la Giunta Z: dieci giovani tra i 18 e i 28 anni che affiancheranno per un anno sindaco, vicesindaco e assessori. Le candidature saranno aperte dal 26 ottobre al 23 novembre.

Il secondo è la Consulta Comunale dei Giovani, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 24 settembre. Il terzo riguarda l’apertura delle pagine Facebook e Instagram “Giovani in Comune Arezzo”, dedicate alla condivisione di idee, avvisi, opportunità, progetti e spazi.