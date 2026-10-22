HomeCronacheFatti di cronacaRigutino, dalla Ferramenta Benigni una torre faro per le maxi-emergenze del 118
Rappresentanti della Ferramenta Benigni e operatori del 118 durante l'iniziativa solidale a Rigutino
I rappresentanti della Ferramenta Benigni insieme agli operatori del 118 in occasione della donazione della torre faro.

Rigutino, dalla Ferramenta Benigni una torre faro per le maxi-emergenze del 118

La donazione durante un evento con oltre 300 partecipanti organizzato insieme a Milwaukee. Un nuovo strumento per rendere più sicuri gli interventi di soccorso.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Rigutino, dalla Ferramenta Benigni una torre faro per le maxi-emergenze del 118

La donazione durante un evento con oltre 300 partecipanti organizzato insieme a Milwaukee. Un nuovo strumento per rendere più sicuri gli interventi di soccorso.

La Ferramenta Benigni di Rigutino ha donato al servizio di emergenza territoriale 118 una torre faro di ultima generazione, destinata a migliorare la visibilità e la sicurezza dei soccorritori durante gli interventi più complessi, soprattutto nelle ore notturne e nelle situazioni di maxi-emergenza.

La consegna è avvenuta in occasione di un evento tecnico e dimostrativo organizzato dall’azienda in collaborazione con Milwaukee, marchio specializzato in utensili e attrezzature professionali. L’iniziativa ha richiamato oltre 300 partecipanti e ha offerto anche l’occasione per un gesto concreto di solidarietà.

A ricevere la donazione sono stati Samuele Pacchi, infermiere coordinatore del 118, e Luca Pancioni, infermiere disaster manager del 118, che hanno ringraziato l’azienda sottolineando l’importanza di disporre di attrezzature adeguate nella gestione delle emergenze.

La torre faro consente infatti di illuminare le aree operative quando la luce naturale è insufficiente, facilitando il lavoro delle squadre di soccorso e contribuendo alla sicurezza degli operatori e delle persone assistite.

La Ferramenta Benigni è una realtà storica del territorio di Rigutino. Fondata da Giampiero e Luciana Benigni, è oggi portata avanti dalla seconda generazione, con Leonardo Benigni e Jessica Marraccini, che proseguono l’attività familiare affiancando alla crescita dell’impresa iniziative a sostegno della comunità.

La donazione si inserisce in un percorso di solidarietà che l’azienda rinnova annualmente, coinvolgendo anche il mondo professionale e commerciale.

In tempi nei quali si parla spesso di responsabilità sociale delle imprese, a Rigutino si è scelta una strada molto concreta: mettere a disposizione dei soccorritori uno strumento utile quando c’è da intervenire, magari di notte, in condizioni difficili e senza un minuto da perdere.

Perché nelle emergenze le belle parole servono a poco. Una luce in più, invece, può fare davvero la differenza.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Non stuzzicarmi, oggi sono pungente!
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Arezzo, caro vita da podio mancato: settimi in Italia, 1.266 euro di rincari. E il portafoglio chiede asilo politico

Redazione -
A settembre Arezzo sale dal decimo al settimo posto nella classifica del caro vita: inflazione al 4,5% e aggravio annuo stimato di 1.266 euro per famiglia.

Arezzo, Confartigianato entra nella sanità: oltre al trapano, adesso c’è anche il camice

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, allarme bomba alla Vasari: per saltare la scuola ormai non basta più la febbre

Fatti di cronaca Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕