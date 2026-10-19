Arezzo e provincia, tre incidenti in poche ore: tre feriti trasportati in ospedale

Tre interventi del 118, altrettante persone trasportate in ospedale in codice giallo. È il bilancio degli incidenti registrati oggi, lunedì 19 ottobre, tra Arezzo e la provincia.

Bucine, auto coinvolta in un incidente a Cennina

Il primo intervento è scattato alle 10:26 a Bucine, in località Cennina, lungo via IV Novembre, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile.

Una donna di 85 anni è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Montevarchi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Montalto, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Arezzo, infortunio sul lavoro in via Paolo Aretino

Nel pomeriggio, alle 16:11, il 118 è stato attivato per un infortunio sul lavoro avvenuto in via Paolo Aretino, ad Arezzo.

A rimanere ferito è stato un uomo di 77 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato.

Sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’auto infermieristica, la Polizia e i Vigili del Fuoco. È stato inoltre attivato il PISLL, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli accertamenti di competenza.

Scontro tra due auto sul raccordo Arezzo-Bettolle

Il terzo intervento è avvenuto in serata, alle 18:42, sul raccordo Arezzo-Bettolle, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

Un uomo di 32 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’auto infermierizzata e la Polizia.

Per tutti e tre i feriti, secondo le comunicazioni del 118, il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. Restano da chiarire le dinamiche dei due incidenti stradali e dell’infortunio sul lavoro.