HomeCronacheFatti di cronacaArezzo e provincia, tre incidenti in poche ore: tre feriti trasportati in...
Ambulanza del 118 utilizzata per gli interventi di soccorso, foto di repertorio
Ambulanza del 118. Foto di repertorio.

Arezzo e provincia, tre incidenti in poche ore: tre feriti trasportati in ospedale

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Arezzo e provincia, tre incidenti in poche ore: tre feriti trasportati in ospedale

Tre interventi del 118, altrettante persone trasportate in ospedale in codice giallo. È il bilancio degli incidenti registrati oggi, lunedì 19 ottobre, tra Arezzo e la provincia.

Bucine, auto coinvolta in un incidente a Cennina

Il primo intervento è scattato alle 10:26 a Bucine, in località Cennina, lungo via IV Novembre, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile.

Una donna di 85 anni è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Montevarchi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Montalto, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Arezzo, infortunio sul lavoro in via Paolo Aretino

Nel pomeriggio, alle 16:11, il 118 è stato attivato per un infortunio sul lavoro avvenuto in via Paolo Aretino, ad Arezzo.

A rimanere ferito è stato un uomo di 77 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato.

Sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’auto infermieristica, la Polizia e i Vigili del Fuoco. È stato inoltre attivato il PISLL, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli accertamenti di competenza.

Scontro tra due auto sul raccordo Arezzo-Bettolle

Il terzo intervento è avvenuto in serata, alle 18:42, sul raccordo Arezzo-Bettolle, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

Un uomo di 32 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’auto infermierizzata e la Polizia.

Per tutti e tre i feriti, secondo le comunicazioni del 118, il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. Restano da chiarire le dinamiche dei due incidenti stradali e dell’infortunio sul lavoro.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prossimo articolo
Duomo gremito per l’ultimo saluto a Beppe Angiolini: amici, volti noti e un fiore bianco
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Torrente Castro, perché nessuno risponde? I cittadini tornano alla carica

Gino Perticai -
A quasi due mesi dalla prima denuncia, gli abitanti delle vie Duranti, Pieraccini e Recapito lamentano il silenzio di Regione Toscana e Genio Civile. Chiedono il ripristino del verde, garanzie sulla sicurezza e un intervento del Comune di Arezzo.

Protezione civile ad Arezzo: giovedì 15 ottobre inaugurazione e visite alla Sala Operativa

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Arezzo, Confartigianato entra nella sanità: oltre al trapano, adesso c’è anche il camice

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕