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Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo, sede del festival È cultura!
La Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo ospita un fine settimana di arte, visite guidate e teatro per famiglie.

Casa Bruschi, un fine settimana tra arte, teatro e ingresso gratuito

Sabato 24 ottobre porte aperte gratuitamente per il festival “È cultura!”. Sabato e domenica visite guidate alla mostra “Figure del ’900”, mentre alle 16.30 arriva uno spettacolo per famiglie e bambini dai quattro anni.

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Casa Bruschi, un fine settimana tra arte, teatro e ingresso gratuito

Sabato 24 ottobre porte aperte gratuitamente per il festival “È cultura!”. Sabato e domenica visite guidate alla mostra “Figure del ’900”, mentre alle 16.30 arriva uno spettacolo per famiglie e bambini dai quattro anni.

Un sabato di cultura a ingresso gratuito nel cuore di Arezzo. Il 24 ottobre la Casa Museo Ivan Bruschi, in Corso Italia 14, apre gratuitamente le proprie porte al pubblico in occasione del festival nazionale “È cultura!”, promosso dall’ABI e dall’ACRI.

Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi culturali più importanti della città e visitare la mostra “Figure del ’900. Da Balla a Severini, de Chirico e Oppi”, che raccoglie circa trenta opere provenienti dalle collezioni delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo.

L’esposizione, ideata da Carlo Sisi e curata da Paolo Bolpagni, propone un viaggio attraverso la pittura italiana del Novecento, dal pre-Futurismo alle esperienze del secondo dopoguerra. La mostra rimarrà visitabile fino al 31 maggio 2027.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle ore 11, sono inoltre previste visite guidate speciali alla mostra, per le quali è consigliata la prenotazione.

Sabato pomeriggio spazio anche ai più piccoli. Alle 16.30 prende il via la rassegna teatrale “Racconta la Casa Museo – Geografie d’oggetti” con lo spettacolo “Il costruttore di storie”, interpretato da Fabio Galanti e prodotto dal Teatro Testoni La Baracca di Bologna.

Uno spettacolo pensato per le famiglie con bambini dai quattro anni in su, nel quale immagini, parole e oggetti si intrecciano per dare vita a racconti capaci di stimolare fantasia, curiosità e immaginazione.

Per prenotare lo spettacolo è possibile scrivere a raccontalacasamuseo@gmail.com.

Per informazioni sulle visite guidate e sulle attività del museo è disponibile il numero 0575 354126.

Un fine settimana che mette insieme grandi nomi dell’arte, teatro e attività per famiglie. E con una particolarità che, di questi tempi, merita di essere sottolineata: almeno sabato, per entrare al museo, il portafoglio può restare in tasca.

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