Maratonina Città di Arezzo 2026: la corsa e i suoi protagonisti nelle foto di Felice Rogialli

Le strade del centro di Arezzo si sono riempite di corridori, colori e applausi per la Maratonina Città di Arezzo di domenica 25 ottobre 2026. Dai gruppi alla partenza fino agli ultimi metri prima del traguardo, la manifestazione ha offerto tanti momenti da ricordare.

A raccontarli sono gli scatti di Felice Rogialli, che ha seguito i protagonisti della corsa lungo il percorso e nella zona dell’arrivo: la concentrazione degli atleti, l’incoraggiamento del pubblico, la fatica e i sorrisi di chi taglia il traguardo.

Vi invitiamo a sfogliare la galleria fotografica per rivivere la giornata attraverso una selezione di 46 immagini, fra sport, partecipazione e scorci della città.

Fotografie: Felice Rogialli.