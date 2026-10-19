Tennis Giotto imbattuto in A2: uomini travolgenti, donne protagoniste della rimonta

Il Tennis Giotto di Arezzo chiude senza sconfitte il girone d’andata dei campionati di serie A2. Nell’ultima giornata la formazione maschile ha battuto in casa il Tc Padova per 5-1, mentre la squadra femminile ha rimontato due incontri di svantaggio sul campo del Tennis Beinasco, conquistando un pareggio per 2-2. Entrambe arrivano così al giro di boa nelle posizioni di vertice dei rispettivi gironi.

Gli uomini dominano contro Padova. La squadra guidata da Alessandro Caneschi ha costruito il successo già nei singolari, terminati sul 4-0. Raffaele Ciurnelli ha battuto lo svizzero Damien Wenger 6-4, 6-4; Filippo Alberti ha superato Federico Zuin 6-1, 6-1; Stefano Baldoni si è imposto su Giuseppe La Vela 6-2, 6-3; Pietro Fanucci ha avuto la meglio su Jacopo Menegazzo 6-1, 6-3.

Nei doppi, Baldoni e Fanucci hanno conquistato il quinto punto contro Menegazzo e Zuin (6-2, 6-1). Il punto del Tc Padova è arrivato dal successo di La Vela e Wenger contro Ciurnelli e Guelfo Borghini Baldovinetti (6-3, 6-2).

Le donne recuperano da 0-2 a Beinasco. La formazione allenata da Jacopo Bramanti, arrivata allo scontro con le piemontesi condividendo il primo posto, ha iniziato in salita: Matilde Mariani e Camilla Gennaro hanno perso i primi due singolari rispettivamente contro Marta Lombardini e Jennifer Ruggeri.

La rimonta è partita da Anna Gabric, vincitrice su Maria Canavese con un doppio 6-1. Nel doppio decisivo Gabric e Mariani hanno conquistato il primo set al tie-break (7-6) e dominato il secondo per 6-0, fissando il risultato sul 2-2.

La formazione femminile del Tennis Giotto, protagonista della rimonta a Beinasco.

Il prossimo turno. Domenica 25 ottobre comincerà il girone di ritorno. La squadra femminile ospiterà il Ct Seriano Saronno dalle 10, mentre quella maschile sarà impegnata in Sardegna contro il Torres Tennis Sassari.