Gino Severini a Cortona, dentro la mostra al MAEC: la nostra fotogalleria

Le sale del MAEC di Cortona raccontano Gino Severini attraverso dipinti, disegni e documenti, in un percorso che attraversa le grandi trasformazioni dell’arte del Novecento. L’Ortica propone una visita per immagini alla mostra Gino Severini. Modernità come dialogo, visitabile fino al 1° novembre 2026.

Nato a Cortona nel 1883, Severini è stato uno dei protagonisti del Futurismo e del dialogo artistico tra Italia e Francia. La rassegna, curata da Daniela Fonti e Margherita d’Ayala Valva, riunisce oltre ottanta opere provenienti da musei e collezioni internazionali. Tra queste spicca La danse du Pan Pan à Monico, il monumentale dipinto proveniente dal Centre Pompidou di Parigi.

Le nostre fotografie accompagnano i lettori tra le opere, gli allestimenti e gli sguardi dei visitatori, per scoprire uno dei principali appuntamenti culturali dell’anno in Valdichiana.

La fotogalleria

Informazioni: MAEC, Palazzo Casali, piazza Signorelli 9, Cortona. Mostra aperta fino al 1° novembre 2026.