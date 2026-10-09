AREZZO – Il calendario dice autunno, il termometro potrebbe avere ancora qualche dubbio, ma per i termosifoni aretini una data c’è già: dal 15 ottobre scatta il periodo ordinario nel quale sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento.

Arezzo appartiene infatti alla zona climatica E, quella riservata ai territori con condizioni invernali abbastanza rigide. Il Comune conta 2.104 gradi-giorno: praticamente è entrato nella fascia E per il rotto della cuffia, visto che il confine parte da 2.101. Anche il clima, evidentemente, ama le classifiche decise sul filo di lana.

Per chi vive ad Arezzo il riscaldamento potrà essere utilizzato, secondo le regole ordinarie, dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno. L’accensione può essere distribuita nell’arco della giornata, rispettando la fascia prevista tra le 5 del mattino e le 23.

Questo non significa però che il 14 ottobre, in caso di improvvisa glaciazione della Valdichiana, sia obbligatorio stare sul divano con cappotto, sciarpa e plaid.

La normativa consente infatti l’accensione anche fuori dal periodo ordinario quando le condizioni climatiche la rendono necessaria. In questo caso il limite giornaliero viene dimezzato: per Arezzo significa fino a 7 ore.

Possono inoltre intervenire specifiche disposizioni del Comune in presenza di particolari condizioni climatiche, quindi prima di trasformare il salotto nella succursale delle terme di Saturnia conviene sempre controllare eventuali provvedimenti locali.

Le regole riguardano anche la temperatura interna. Per abitazioni, uffici e immobili assimilabili il valore massimo previsto è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali il riferimento è invece di 18 gradi, sempre con la stessa tolleranza.

Dunque ad Arezzo la data da cerchiare è il 15 ottobre.

Da quel giorno si potrà finalmente riaccendere il termosifone senza sensi di colpa normativi. Per quelli provocati dalla bolletta, invece, il legislatore non ha ancora trovato una soluzione.