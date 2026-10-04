Tre interventi di soccorso tra sabato 3 e domenica 4 ottobre hanno interessato Valdarno e Casentino, con tre persone trasportate in ospedale.

Il primo incidente è avvenuto sabato alle 18.45 nella frazione di Levanella, nel comune di Montevarchi, in via Case ai Monti. Un’auto con quattro ragazzi a bordo si è ribaltata.

Uno degli occupanti, un uomo di 26 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale della Gruccia dall’ambulanza infermierizzata di Montalto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

Domenica mattina, alle 11.16, il 118 è stato invece attivato a Ortignano Raggiolo per una donna di 40 anni caduta in un burrone.

Vista la dinamica e la zona dell’intervento sono stati mobilitati la Pubblica Assistenza del Casentino, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e i Vigili del Fuoco. La donna è stata recuperata e trasportata con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale di Careggi in codice 2.

Poco meno di un’ora più tardi, alle 12.04, nuovo intervento del 118, questa volta nel comune di Bucine lungo la strada provinciale 16, per un incidente che ha coinvolto una moto.

Un uomo di 70 anni è stato soccorso dall’ambulanza infermierizzata della Valdambra e trasferito in codice 2 all’ospedale della Gruccia di Montevarchi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

Tre episodi diversi nell’arco di poche ore che hanno impegnato mezzi sanitari, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e, nel caso dell’incidente in Casentino, anche l’elisoccorso e il Soccorso Alpino.