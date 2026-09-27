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Memorie del Passato 2026 nel centro storico di Lucignano
Lucignano torna indietro nel tempo con la 27ª edizione di “Memorie del Passato”.

Lucignano torna indietro nel tempo: le foto di “Memorie del Passato”

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Lucignano torna indietro nel tempo: le foto di “Memorie del Passato”

Lucignano ha rimesso indietro le lancette per la 27ª edizione di “Memorie del Passato”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e nata per riportare nel borgo atmosfere, mestieri e scene della vita quotidiana della prima metà del Novecento.

Domenica 27 settembre il centro storico si è trasformato in un vero museo a cielo aperto: botteghe di arti e mestieri, figuranti in abiti d’epoca, scene di vita contadina, oggetti e attrezzi del passato, auto e motociclette storiche, musica, balli, giochi e sapori della tradizione.

Tra le vie e le piazze di Lucignano sono tornati lavandaie, artigiani, contadini, venditori e personaggi d’altri tempi. Una rievocazione che, almeno per qualche ora, ha fatto sparire notifiche, parcheggiatori automatici e altre conquiste della modernità di cui nessuno sentiva particolarmente la mancanza.

Nella galleria fotografica, alcuni momenti della giornata e i volti di “Memorie del Passato”.

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