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Cavallino amaranto e cavallino rosso sulle colline di Arezzo
Un cavallino amaranto e un cavallino rosso sfrecciano idealmente sulle colline di Arezzo: immagine simbolica per raccontare il passaggio dell’ingegner Francesco Morettini, aretino del Vignale, al reparto power unit Ferrari di Formula 1. Immagine simbolica generata con intelligenza artificiale.

Arezzo in Ferrari: dal Vignale un amaranto nel motore del Cavallino rampante

L’ingegner Francesco Morettini, aretino del Vignale, passa dall’area GT Ferrari al reparto power unit di Formula 1, dove contribuirà alla riorganizzazione dell’ufficio tecnico. E Cesare Fracassi si pone la domanda inevitabile: vuoi vedere che il Cavallino disarcionato porta fortuna a quello Rampante?

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By Cesare Fracassi

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Arezzo in Ferrari: dal Vignale un amaranto nel motore del Cavallino rampante

L’ingegner Francesco Morettini, aretino del Vignale, passa dall’area GT Ferrari al reparto power unit di Formula 1, dove contribuirà alla riorganizzazione dell’ufficio tecnico. E Cesare Fracassi si pone la domanda inevitabile: vuoi vedere che il Cavallino disarcionato porta fortuna a quello Rampante?

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Ogni tanto da Arezzo parte qualcuno e invece di finire in panchina, in tribuna o davanti al VAR arriva direttamente alla Ferrari.

È il caso dell’ingegner Francesco Morettini, aretino del Vignale, che entra nella riorganizzazione del reparto power unit della Scuderia Ferrari di Formula 1.

Morettini arriva dall’area GT di Maranello e, secondo quanto riportato da Motorsport.com, passerà al settore motori della Formula 1 con il compito di contribuire alla riorganizzazione dell’ufficio tecnico diretto da Enrico Gualtieri.

A Maranello stanno già lavorando in prospettiva 2027, con una ristrutturazione del reparto motori e nuovi innesti tecnici. E in mezzo a ingegneri, cavalli, turbine, batterie e cavalli che dovrebbero essere quelli del motore ma qualche volta sembrano quelli mancanti, ecco spuntare anche un pezzo di Arezzo.

Più precisamente del Vignale.

Insomma, mentre il Cavallino amaranto continua a farci passare domeniche nelle quali il cuore viene sottoposto a collaudi che nemmeno a Maranello, un aretino va a mettere le mani sul Cavallino più famoso del mondo.

E allora la domanda nasce spontanea.

Sta’ a vedere che il Cavallino disarcionato, alla fine, porta fortuna a quello Rampante.

Se poi dalla Ferrari dovesse arrivare qualche cavallo in più, a noi andrebbe bene anche un piccolo travaso verso lo stadio Comunale. Senza esagerare: ne basterebbero undici.

 

 

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Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

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