ACF Arezzo, Milani la mette dentro dalla bandierina: pari col Catania al cardiopalma

L’ACF Arezzo agguanta il pareggio contro il Catania quando la partita sembrava ormai destinata a premiare le siciliane. Al Bruno Nespoli finisce 1-1: ospiti avanti con Nocchi al 13’, amaranto capaci di rimettere tutto in piedi all’89’ grazie a Milani, neoacquisto classe 2007, che all’esordio trova il gol direttamente da calcio d’angolo.
Un pareggio arrivato al termine di una gara dalle due facce. Meglio il Catania nel primo tempo, decisamente più aggressivo l’Arezzo nella ripresa, quando le ragazze di Andrea Benedetti hanno costruito occasioni in serie fino al meritato pareggio.
Il Catania parte meglio e al 13’ passa in vantaggio. Lillimae mette dalla sinistra un pallone insidioso che colpisce il palo opposto e diventa un assist perfetto per Nocchi, ex amaranto, pronta a depositare in rete lo 0-1.
L’Arezzo prova a reagire. Al 22’ Tuteri pesca Brayda, il cui colpo di testa termina di poco fuori, mentre al 28’ Martino conclude alto dal limite.
Prima dell’intervallo sono però ancora le ospiti a sfiorare il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Spinelli colpisce di testa e trova il palo a salvare Beka.
Nella ripresa cambia la partita.
All’8’ Davico lancia Razzolini, che anticipa difensore e portiere e serve Lorieri davanti alla porta, ma l’attaccante amaranto non riesce a concretizzare una clamorosa occasione.
L’Arezzo aumenta la pressione. Bertora prova dalla distanza, poi Placidi trova Lorieri sulla sinistra e il pallone messo al centro per Razzolini viene neutralizzato dall’uscita di Frigotto.
Il Catania resta pericoloso in contropiede e al 21’ Teern costringe Beka alla deviazione in angolo, ma da quel momento è soprattutto l’Arezzo a spingere.
Martino impegna Frigotto dalla distanza, quindi Blasoni trova ancora la risposta del portiere siciliano. Al 29’ Razzolini vince il duello con la propria avversaria e si presenta davanti a Frigotto da posizione defilata, senza però riuscire a superarla.
La numero uno del Catania diventa protagonista anche al 38’ ancora su Razzolini e al 41’, quando Penzo conclude da posizione difficile trovando prima Frigotto e poi l’aiuto del palo.
Sembra una di quelle partite in cui la porta avversaria diventa improvvisamente larga trenta centimetri.
Poi arriva Milani.
Entrata nella ripresa, la classe 2007 prima prova il sinistro al 42’, quindi all’89’ si presenta dalla bandierina e disegna direttamente da calcio d’angolo una traiettoria che sorprende Frigotto e termina in rete.
È l’1-1, ed è anche il gol all’esordio con la maglia amaranto per la nuova arrivata.
Ma non è ancora finita. Nel recupero Placidi tenta la conclusione da distanza siderale e trova una traversa clamorosa a portiere battuto, sfiorando un ribaltone che pochi minuti prima sembrava fantascienza.
Finisce 1-1.
L’Arezzo sale così a quattro punti dopo tre giornate. Dopo un primo tempo complicato, la squadra di Benedetti ha mostrato carattere e soprattutto una ripresa di grande intensità, costruendo abbastanza occasioni da poter perfino recriminare per il risultato.
Il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro il Lumezzane, una delle squadre indicate tra le protagoniste del campionato.