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Arezzo-Südtirol 1-4, duello di gioco davanti alla curva amaranto al Comunale di Arezzo
Arezzo-Südtirol al Comunale: un duello di gioco con la curva amaranto sullo sfondo.

Fotogallery | Arezzo-Südtirol, curva piena e domenica storta

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Fotogallery | Arezzo-Südtirol, curva piena e domenica storta

AREZZO – Il Südtirol passa al Comunale con un netto 4-1 nella quinta giornata di Serie B. Rispoli sblocca la partita al 45’, poi nella ripresa arrivano le reti di Vasco Lopes al 54’, Mixtur al 68’ e Giorgini al 79’. Mancuso, all’81’, firma il gol dell’Arezzo.

Un pomeriggio complicato per gli amaranto, cominciato con la spinta del pubblico e finito con un tabellone che, a differenza del fotografo, non ha avuto alcuna pietà.

La nostra fotogallery racconta la partita attraverso i suoi momenti: l’attesa sugli spalti, la curva amaranto, i duelli in campo, le azioni nelle due aree e il saluto finale. Perché certe domeniche è meglio riguardarle per immagini: almeno si può scegliere quando passare alla foto successiva.

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