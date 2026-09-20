AREZZO – Il Südtirol passa al Comunale con un netto 4-1 nella quinta giornata di Serie B. Rispoli sblocca la partita al 45’, poi nella ripresa arrivano le reti di Vasco Lopes al 54’, Mixtur al 68’ e Giorgini al 79’. Mancuso, all’81’, firma il gol dell’Arezzo.

Un pomeriggio complicato per gli amaranto, cominciato con la spinta del pubblico e finito con un tabellone che, a differenza del fotografo, non ha avuto alcuna pietà.

La nostra fotogallery racconta la partita attraverso i suoi momenti: l’attesa sugli spalti, la curva amaranto, i duelli in campo, le azioni nelle due aree e il saluto finale. Perché certe domeniche è meglio riguardarle per immagini: almeno si può scegliere quando passare alla foto successiva.