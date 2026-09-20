AREZZO – Il Südtirol passa al Comunale con un netto 4-1 nella quinta giornata di Serie B. Rispoli sblocca la partita al 45’, poi nella ripresa arrivano le reti di Vasco Lopes al 54’, Mixtur al 68’ e Giorgini al 79’. Mancuso, all’81’, firma il gol dell’Arezzo.
Un pomeriggio complicato per gli amaranto, cominciato con la spinta del pubblico e finito con un tabellone che, a differenza del fotografo, non ha avuto alcuna pietà.
La nostra fotogallery racconta la partita attraverso i suoi momenti: l’attesa sugli spalti, la curva amaranto, i duelli in campo, le azioni nelle due aree e il saluto finale. Perché certe domeniche è meglio riguardarle per immagini: almeno si può scegliere quando passare alla foto successiva.
Rinascimento Castiglionese rivendica di aver chiesto da oltre due anni una revisione del porta a porta nelle zone rurali e legge in un recente intervento del sindaco Mario Agnelli un’apertura sul modello di raccolta. Ora chiede un piano concreto: isole informatizzate, più controlli, orari più ampi all’ecocentro e servizi diversi a seconda del territorio.