Coppa Ciuffenna, Hereward scappa mentre gli altri si guardano: Gialli è secondo

Un attacco nel finale ha deciso l’85ª Coppa Ciuffenna – 98ª Coppa Antica, disputata martedì 15 settembre sulle strade di Loro Ciuffenna. A vincere è stato il ventunenne britannico Maxwell Hereward della Zappi Racing Team, capace di sorprendere il gruppo di testa e arrivare da solo al traguardo.

Alla gara, organizzata dall’Unione Sportiva Lorese 1919, hanno preso il via 115 corridori in rappresentanza di 19 squadre. Una partecipazione internazionale, con formazioni provenienti anche da Spagna e Kirghizistan e atleti britannici, russi e colombiani.

Il percorso prevedeva undici giri di un circuito di quasi quindici chilometri, con discesa verso Terranuova Bracciolini e successiva risalita a Loro Ciuffenna, per complessivi 163,9 chilometri. Un tracciato non proibitivo, ma reso selettivo dal ritmo superiore ai 42 chilometri orari di media: alla fine soltanto 41 corridori hanno concluso la corsa.

Nel momento decisivo sono rimasti in sette al comando. A pochi chilometri dall’arrivo Hereward ha piazzato l’accelerazione vincente e, mentre gli altri decidevano chi dovesse andare a riprenderlo, il britannico aveva già deciso chi avrebbe vinto.

Qualche rimpianto resta per Matteo Gialli del Team Hopplà. Il corridore valdarnese, campione toscano Under 23 e in gara sulle strade di casa, aveva mostrato di possedere la condizione per puntare al successo. Ha concluso al secondo posto, con un ritardo di venti secondi, regolando il gruppo degli inseguitori davanti a Leonardo Rossi della Beltrami TSA Tre Colli.

Ai piedi del podio si è classificato il russo Vadim Grechishkin, seguito da Lorenzo Magli, Valery Shtin ed Edwin Rubio Sierra. Marco Fermanelli, ottavo, è arrivato a 43 secondi dal vincitore.

Hereward ha completato la corsa in 3 ore, 50 minuti e 52 secondi. Il suo nome entra nell’albo d’oro di una delle gare più longeve del calendario nazionale Elite e Under 23, dove figura anche quello di Vincenzo Nibali, vincitore nel 2003.

Ordine d’arrivo:

Maxwell Hereward – Zappi Racing Team Matteo Gialli – Team Hopplà, a 20” Leonardo Rossi – Beltrami TSA Tre Colli Vadim Grechishkin – PC Baix Ebre Lorenzo Magli – Team Hopplà Valery Shtin – Vega Vitalcare Dynatek Edwin Rubio Sierra – Aran Cucine Vejus Marco Fermanelli – Vega Vitalcare Dynatek, a 43” Iaroslav Prosandeev – PC Baix Ebre Alessio Frius – Maltinti Lampadari BCC