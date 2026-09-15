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Aula scolastica ad Arezzo per l'avvio dell'anno scolastico 2026/27
In provincia di Arezzo l’anno scolastico 2026/27 parte con 41.340 studenti, circa mille in meno rispetto allo scorso anno.

Arezzo torna a scuola, ma in mille non ci sono più: 41.340 studenti e la campanella suona sempre più vuota

Prima campanella per 41.340 studenti della provincia di Arezzo, circa mille in meno rispetto allo scorso anno. Dietro zaini, foto di rito e auguri istituzionali resta un dato che pesa: le aule si riempiono sempre meno.

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Arezzo torna a scuola, ma in mille non ci sono più: 41.340 studenti e la campanella suona sempre più vuota

Prima campanella per 41.340 studenti della provincia di Arezzo, circa mille in meno rispetto allo scorso anno. Dietro zaini, foto di rito e auguri istituzionali resta un dato che pesa: le aule si riempiono sempre meno.

AREZZO – La campanella è tornata a suonare, gli zaini sono rientrati in servizio e le foto del primo giorno hanno fatto il loro dovere. Ma nelle scuole della provincia di Arezzo quest’anno c’è un dato che si sente anche senza microfono: gli studenti sono 41.340, circa mille in meno rispetto allo scorso anno.

L’anno scolastico 2026/27 parte così con 2.071 classi distribuite nel territorio provinciale. Numeri che, al di là della consueta liturgia della prima campanella, raccontano una tendenza molto meno festosa: la popolazione scolastica continua a ridursi.

Un migliaio di alunni in meno in dodici mesi non significa soltanto qualche banco vuoto. Vuol dire classi che cambiano dimensione, istituti che devono fare i conti con numeri più piccoli e territori nei quali il calo demografico smette di essere una statistica nazionale e si presenta direttamente al registro elettronico.

Il primo giorno di scuola resta naturalmente una festa per studenti e famiglie. Ma mentre amministratori e istituzioni augurano buon anno scolastico, i numeri ricordano che il problema vero non è solo come organizzare la scuola di oggi: è capire quanti studenti ci saranno domani.

Perché le campanelle continuano a suonare puntuali. Sono gli alunni, lentamente, a diventare meno.

 

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