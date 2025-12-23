Doppio incidente sulle strade aretine: due feriti gravi nella serata di ieri

Serata impegnativa per i soccorsi tra Valdichiana e Valtiberina, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali a distanza di un’ora l’uno dall’altro.

Il primo intervento è scattato alle ore 20.58 di ieri, quando il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato sul raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Perugia, in località Petraia. L’incidente ha coinvolto due autovetture. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco della sede distaccata di Cortona.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine, l’automedica della Valdichiana, la Misericordia di Cortona e la Misericordia di Castiglion Fiorentino. Un uomo di 22 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, mentre una donna di 23 anni è stata condotta all’ospedale di Cortona in codice minore.

Un’ora più tardi, alle 21.58, un secondo incidente d’auto si è verificato nel territorio di Pieve Santo Stefano. Anche in questo caso è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, l’automedica della Valtiberina e la Misericordia di Sansepolcro.

Due le persone ferite: una donna di 75 anni, trasportata in codice minore, e un uomo di 60 anni, trasferito in codice 2 all’ospedale di Sansepolcro.