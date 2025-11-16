9.6 C
Comune di Arezzo
domenica, Novembre 16, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaDue incidenti nella notte a Civitella e Cortona: feriti un 19enne e...

Due incidenti nella notte a Civitella e Cortona: feriti un 19enne e una 54enne

All’alba due sinistri tra Civitella e Cortona: entrambi i conducenti soccorsi in codice 2

Redazione
By Redazione

-

Notte di lavoro intenso per i sanitari del 118 ASL TSE, intervenuti in due distinti incidenti stradali nel territorio aretino.

Il primo sinistro si è verificato alle 4:23 nel comune di Civitella in Valdichiana, in località Griccena, lungo la SS 73. A rimanere coinvolta è stata un’automobile. Sul posto sono giunti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, un mezzo della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di Arezzo. Il conducente, un ragazzo di 19 anni, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale San Donato in codice 2.

Il secondo intervento è scattato alle 5:11 sul raccordo Bettolle–Perugia, all’uscita per Cortona, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Sul posto l’Automedica, l’ambulanza della Misericordia di Cortona, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine cortonesi. Una donna di 54 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Entrambi i feriti risultano in condizioni di media gravità, ma non in pericolo di vita.

Articoli correlati:

West Nile Virus, casi in aumento in Valdichiana: sorveglianza costante della Asl Toscana sud est Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona: elisoccorso per un 63enne Quattro incidenti in meno di dodici ore tra Valdichiana e Casentino: otto feriti, tra cui quattro minori e una donna in gravi condizioni Bimbo di 2 anni muore soffocato al nido: si indaga su una possibile distrazione. Sconvolta la maestra: «Vorrei morire anch’io» Bimbo morto al nido, cinque educatrici iscritte nel registro degli indagati: ipotesi di omicidio colposo Monterchi, operaio travolto da un trattore muore dopo due giorni di agonia Colpo choc al compro oro di Via Piave: in due minuti rubati 250 mila euro in oro Anziani senza assistenza e stipendi in ritardo: allarme al Centro Diurno di Caprese Michelangelo

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Oroscopo provocatorio e pungente dal 17 al 23 novembre 2025
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024