Pomeriggio di incidenti nella provincia di Arezzo: tre interventi per il 118 tra Pratomagno, Cortona e Montevarchi

Giornata di intenso lavoro per i soccorritori del 118 dell’ASL Toscana Sud Est, impegnati nel pomeriggio di sabato 4 ottobre in tre distinti interventi a seguito di incidenti avvenuti in diverse zone della provincia di Arezzo.

Il primo allarme è scattato alle 16.09 sul Pratomagno, lungo il sentiero 00 in località Varco Giorgio, nel comune di Loro Ciuffenna.

Una ciclista di 50 anni è rimasta ferita dopo una caduta in una zona particolarmente impervia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del reparto volo di Arezzo con l’elicottero Drago, che ha provveduto al recupero della donna e al successivo trasporto in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo, in accordo con la Centrale Operativa 118.

Presente anche un’ambulanza, che tuttavia non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente a causa della difficoltà del terreno.

Poco dopo, alle 16.24, un altro intervento ha riguardato un incidente in moto al crossodromo della Pietraia, nel comune di Cortona.

Un uomo di 56 anni è stato soccorso dall’ambulanza infermierizzata di Cortona e trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Alle 16.35, nuovo allarme al crossodromo di Montevarchi, dove un giovane di 22 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta con la moto.

Il ragazzo è stato assistito dall’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia.

Tre episodi ravvicinati che hanno richiesto un notevole impegno da parte dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, intervenuti con tempestività in zone diverse del territorio aretino.