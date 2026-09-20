HomeArezzo oggiIl Trofeo Nuvolari fa tappa ad Arezzo, con le auto storiche protagoniste...
Auto storica del Trofeo Nuvolari in Piazza Grande ad Arezzo
Il Trofeo Nuvolari fa tappa ad Arezzo: auto storiche protagoniste nel cuore di Piazza Grande.

Il Trofeo Nuvolari fa tappa ad Arezzo, con le auto storiche protagoniste in Piazza Grande. Foto di Felice Rogialli

Motori, carrozzerie d’altri tempi e il fascino di Piazza Grande: il passaggio del Trofeo Nuvolari ad Arezzo raccontato attraverso una selezione di immagini

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Il Trofeo Nuvolari fa tappa ad Arezzo, con le auto storiche protagoniste in Piazza Grande. Foto di Felice Rogialli

Motori, carrozzerie d’altri tempi e il fascino di Piazza Grande: il passaggio del Trofeo Nuvolari ad Arezzo raccontato attraverso una selezione di immagini

Il fascino delle auto storiche incontra uno degli scenari più belli di Arezzo. Il passaggio del Trofeo Nuvolari ha portato in Piazza Grande vetture, equipaggi e appassionati, trasformando per qualche ora il centro storico in una passerella a motore.

Ecco la fotogalleria con alcuni dei momenti più belli della giornata.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Arezzo-Südtirol, la Nord diventa amaranto: 900 posti in più per spingere il Cavallino
Prossimo articolo
Il calice amaranto: Chierico, chi eri co’? Tre minuti di B e il mistero del numero 24
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Comune di Arezzo, il nuovo mandato è partito. Le linee programmatiche non sono ancora arrivate in Consiglio

Redazione -
Donati, Buricchi e Meucci contestano i tempi della nuova amministrazione: poche sedute e linee programmatiche ancora da presentare. Lo Statuto comunale prevede che il Consiglio esamini il programma del sindaco entro due mesi dall’insediamento.

Bollo auto, dal 2027 si prepara l’addio fino a 80 kW. Ma uno a testa, ché sennò ci si vizia

Politica - Istituzioni - Società Il Forestiero -

Rifiuti, a Castiglion Fiorentino succede l’impensabile: opposizione e sindaco d’accordo che qualcosa va cambiato

Politica - Istituzioni - Società Gianni Bufaloni -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕