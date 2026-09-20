Il Trofeo Nuvolari fa tappa ad Arezzo, con le auto storiche protagoniste in Piazza Grande. Foto di Felice Rogialli

Il fascino delle auto storiche incontra uno degli scenari più belli di Arezzo. Il passaggio del Trofeo Nuvolari ha portato in Piazza Grande vetture, equipaggi e appassionati, trasformando per qualche ora il centro storico in una passerella a motore.
Ecco la fotogalleria con alcuni dei momenti più belli della giornata.
Donati, Buricchi e Meucci contestano i tempi della nuova amministrazione: poche sedute e linee programmatiche ancora da presentare. Lo Statuto comunale prevede che il Consiglio esamini il programma del sindaco entro due mesi dall’insediamento.