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Una fase di ACF Arezzo-Parma di Coppa Italia Women al Bruno Nespoli
Una fase della sfida di Coppa Italia tra ACF Arezzo e Parma, terminata 3-0 per le emiliane. Foto ACF Arezzo.

Coppa Italia, il Parma cala il tris al Bruno Nespoli: ACF Arezzo eliminata

Le ducali passano per 3-0 con il gol di Di Stefano e la doppietta di Ekic. Amaranto subito in difficoltà e mai realmente capaci di riaprire la partita.

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Coppa Italia, il Parma cala il tris al Bruno Nespoli: ACF Arezzo eliminata

Le ducali passano per 3-0 con il gol di Di Stefano e la doppietta di Ekic. Amaranto subito in difficoltà e mai realmente capaci di riaprire la partita.

Si conclude al primo turno il cammino dell’ACF Arezzo nella Coppa Italia Women 2026/27. Al “Bruno Nespoli” il Parma, formazione di Serie A, si impone per 3-0 grazie alla rete di Di Stefano e alla doppietta di Ekic.

Le ospiti prendono immediatamente il controllo della partita. Al 3’ Christensen approfitta di un pallone perso da Bertora e mette al centro, senza però trovare una compagna pronta alla deviazione. Un minuto più tardi Uffren serve Szymaszek, che conclude sul fondo.

Il vantaggio del Parma arriva già al 6’: Christensen crossa dalla fascia e Di Stefano, di testa, supera Beka. L’ACF Arezzo prova a reagire al 23’, quando Tulimieri appoggia per Lorieri, ma la conclusione dell’attaccante amaranto è debole e viene bloccata senza difficoltà da Fierro.

Al 29’ il Parma raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa aretina non riesce ad allontanare il pallone, che finisce sui piedi di Ekic: tiro di prima intenzione e 2-0. Prima dell’intervallo è Davico a evitare altri guai con una buona chiusura.

Nella ripresa mister Andrea Benedetti prova a cambiare l’assetto inserendo Bruni al posto di Balducci e, successivamente, Poli e Martino per Barsali e Torres. Il copione della gara, però, cambia poco.

Al 60’ Bruni respinge una conclusione di Di Stefano, mentre al 68’ Healy manda sul fondo un colpo di testa nato da un altro calcio d’angolo. L’Arezzo torna a farsi vedere al 70’, quando Poli cerca Hervieux con un pallone al centro che non viene raccolto.

Il Parma continua a spingere: Rabot impegna Beka dalla distanza al 75’ e due minuti dopo sfiora la traversa. All’80’ Ekic trova spazio nella difesa amaranto e firma il definitivo 3-0, completando la propria doppietta personale.

Nel finale Hervieux tenta una sortita solitaria, fermata dalla retroguardia ospite, mentre Beka evita un passivo più pesante respingendo due conclusioni ravvicinate di Healy.

Il dato degli angoli, 8-0 per il Parma, racconta bene una partita condotta quasi interamente dalle emiliane. Per l’ACF Arezzo termina così l’avventura in Coppa Italia, contro un’avversaria di categoria superiore che al Bruno Nespoli ha fatto valere qualità e ritmo.

ACF AREZZO: Beka, Davico, Torres (Martino 55’), Barsali (Poli 55’), Hervieux, Bertora, Placidi, Balducci (Bruni 46’), Lorieri, Blasoni (Moretti 71’), Tulimieri (D’Aguì 64’). A disposizione: Belloli, Bandieri, Moretti, Bruni, Poli, Tolomei, Nasoni E., Martino, D’Aguì. Allenatore: Andrea Benedetti.

PARMA: Fierro, Jorde (Rabot 74’), Merlo (Zappettini 81’), Di Stefano, Dominguez, Szymaszek, Cavallin (Healy 61’), Ambrosi (Bou i Salas 61’), Ekic, Uffren, Christensen (Bowie 61’). A disposizione: Ceasar, Coppetti, Bou i Salas, Sharts, Rabot, Healy, Zappettini, Bowie, Musumeci. Allenatore: Giovanni Valenti.

MARCATRICI: Di Stefano 6’, Ekic 29’ e 80’.

AMMONITE: Cavallin 39’, Placidi 57’.

ANGOLI: 0-8. RECUPERO: 2’ nel primo tempo, 4’ nel secondo.

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