La settimana dal 21 al 27 settembre 2026 porta l’autunno astronomico e il Sole in Bilancia: equilibrio, diplomazia e quella nobile arte di rimandare una decisione finché non decide qualcun altro. Sabato 26 la Luna piena in Ariete alza la temperatura e trasforma ogni piccola divergenza in una finale mondiale di “te l’avevo detto”. A fine settimana Marte si affaccia nel Leone e l’ego, dopo una breve revisione, torna in servizio a piena potenza.

Tradotto dall’astrologico: si comincia cercando un accordo, si finisce con qualcuno che parla sopra agli altri tenendo in mano un taglio del nastro. Le stelle chiedono misura. L’umanità risponde con un vocale di quattro minuti.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La Luna piena nel segno vi consegna energia, coraggio e la certezza che il problema del traffico si risolva semplicemente facendovi passare per primi. Settimana ideale per agire, meno per spiegare perché avevate il diritto di farlo. Davanti alla rotatoria della Catona, aperta ma non ancora tutta, sentirete una rara affinità: anche voi girate bene finché nessuno vi chiede di completare il ragionamento. Sul lavoro frenate prima della transenna; in amore mettete la freccia, almeno metaforicamente.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: occupare entrambe le corsie per principio.

Voto: 8, con precedenza autoassegnata.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Venere vi invita al piacere, il conto vi ricorda che anche il piacere ormai ha l’adeguamento Istat. Al supermercato contemplate lo scontrino come un reperto archeologico; al ristorante leggete il menù partendo dalla colonna di destra. Se trovate parcheggio vicino e gratis, non vantatevene: certe fortune attirano l’invidia degli dèi e dei residenti. In amore siete solidi, purché nessuno pronunci “dividiamo tutto in parti uguali” dopo aver ordinato il tartufo.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: fare tre giri per risparmiare un euro di sosta.

Voto: 8, coperto escluso.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Mercurio vi tiene svegli, forse troppo. Nei gruppi WhatsApp riuscirete a essere contemporaneamente esperti di viabilità, geopolitica, vaccini, calcio e funghi. Il problema non è avere un’opinione su tutto: è inviarla alle 6.47 con “buongiorno gruppo”. Sul lavoro una buona idea arriva davvero, ma rischia di annegare fra le altre diciannove. In amore provate l’esperimento radicale di ascoltare fino alla fine.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: il vocale che comincia con “te la faccio breve”.

Voto: 8, connessione ottima e filtro assente.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Marte chiude il suo passaggio nel segno lasciandovi una casa emotiva in cui ogni stanza contiene una discussione non terminata. Avete voglia di proteggere tutti, soprattutto da decisioni che non vi hanno chiesto di prendere. La Luna piena esaspera la memoria: ricorderete perfettamente una frase del 2018, tono compreso, ma non dove avete messo le chiavi. Sul lavoro usate l’intuito senza redigere il processo alle intenzioni. In amore chiedete: la telepatia è ancora in beta.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: apparecchiare anche per i rancori.

Voto: 7 e mezzo, archivio sentimentale aggiornato.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

A fine settimana Marte si avvicina al vostro segno e voi avvertite subito il richiamo del palco, del microfono e di una fotografia in cui gli altri possano comparire ai margini. La Città del Natale annuncia le casine a settembre: finalmente un calendario all’altezza della vostra urgenza di inaugurare. Sul lavoro guidate bene, purché ricordiate che una squadra non è pubblico pagante. In amore meno comunicati stampa e più ascolto; il partner non è l’assessore al vostro ego.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: tagliare il nastro della macchinetta del caffè.

Voto: 9, applauso già in scaletta.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole vi saluta e voi reagite come a ogni passaggio di consegne: chiedendo verbale, allegati e firma leggibile. Avete già predisposto una cartella “Autunno definitivo”, due sottocartelle e una PEC per confermare che le foglie possono cadere. Sul lavoro siete indispensabili, qualità che rischiate di ricordare a tutti ogni sette minuti. In amore provate una rivoluzione: lasciate una tazza fuori posto senza aprire una non conformità.

Giorno fortunato: lunedì.

Da evitare: inviare una PEC per chiedere se hanno letto la PEC.

Voto: 8 e mezzo, protocollato prima dell’equinozio.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole entra nel segno e vi consegna finalmente il centro della scena, che userete per spiegare con grande eleganza perché entrambe le parti hanno ragione. È il vostro periodo: fascino, lucidità e ventisette minuti per scegliere una pizza. La Luna piena vi mette davanti qualcuno meno diplomatico e più veloce; non è un’aggressione, è una decisione presa senza commissione consultiva. In amore dite cosa volete prima che cambi la stagione un’altra volta.

Giorno fortunato: mercoledì.

Da evitare: convocare un tavolo sul tavolo.

Voto: 9, ma valutiamo anche 8 e 10.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Venere nel segno vi rende magnetici, intensi e perfettamente capaci di leggere un tradimento nel modo in cui qualcuno ha messo “mi piace”. Facebook vi offre prove, moventi e una zia che conosce la verità sul meteo, sui vaccini e sulle scie lasciate dagli aerei. Respirate: non ogni silenzio è un complotto e non ogni foto sfocata è un documento riservato. Sul lavoro l’intuito funziona; in amore, però, una domanda diretta costa meno di tre giorni d’indagine.

Giorno fortunato: giovedì.

Da evitare: zoomare un riflesso fino a trovare il colpevole.

Voto: 8, fascicolo ancora aperto.

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

L’autunno arriva e voi state già cercando voli per un posto dove sia ancora estate, possibilmente senza riunioni. La settimana vi regala entusiasmo e quella fiducia nei vostri mezzi che spesso precede una prenotazione non rimborsabile. Sul lavoro proponete orizzonti nuovi, ma controllate almeno che esista un budget. In amore la spontaneità piace; sparire per “ritrovare voi stessi” durante il trasloco un po’ meno.

Giorno fortunato: domenica.

Da evitare: comprare il biglietto prima di leggere la destinazione.

Voto: 8, bagaglio a mano e responsabilità in stiva.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole in Bilancia vi ricorda che lavorare bene non basta: ogni tanto bisogna anche sembrare collaborativi. Voi ci provate convocando una riunione alle 7.45 con ordine del giorno allegato. La Luna piena chiede spazio alla vita privata, espressione che vi suona come una voce di spesa non autorizzata. Delegare non significa perdere il controllo; significa scoprire in quanto tempo gli altri riescono a perderlo al posto vostro.

Giorno fortunato: venerdì.

Da evitare: mettere KPI all’aperitivo.

Voto: 8, obiettivo raggiunto ma sorriso rinviato.

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Il Sole d’aria vi accende il cervello e voi producete un’idea talmente avanti che nessuno trova più la strada per raggiungerla. Settimana buona per studiare, progettare e spiegare che il futuro è già qui, anche se richiede aggiornamento, password e accettazione dei cookie. Sul lavoro semplificate: se il tutorial dura più del problema, forse non avete innovato. In amore sorprendete senza trasformare il partner in utente pilota.

Giorno fortunato: martedì.

Da evitare: definire “intuitivo” ciò che capite solo voi.

Voto: 8 e mezzo, versione stabile quasi pronta.

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna piena illumina ciò che avete evitato, compresi il saldo del conto e quel messaggio a cui pensavate di rispondere “quando sento l’energia giusta”. Nettuno vi rende sensibili, ma l’autunno pretende scarpe chiuse e un minimo di realtà. Sul lavoro mettete per iscritto gli accordi: “avevo percepito un sì” non regge ancora in tribunale. In amore sognate pure, purché ogni tanto torniate online.

Giorno fortunato: sabato.

Da evitare: confondere un presentimento con una scadenza pagata.

Voto: 7 e mezzo, poesia con ricevuta.

Conclusione: l’autunno cerca equilibrio, Marte cerca un microfono

Dal 21 al 27 settembre il cielo parte diplomatico e finisce rumoroso. Il Sole in Bilancia prova a distribuire ragioni e torti con eleganza; la Luna piena in Ariete rovescia il tavolo per accelerare la pratica; Marte, avvicinandosi al Leone, controlla che ci siano luci, palco e pubblico.

Il consiglio delle stelle è semplice: decidete senza dichiarare guerra, discutete senza aprire un gruppo WhatsApp e attraversate l’autunno con prudenza. Se poi trovate una strada completamente aperta, non fate domande: potrebbe essere un fenomeno astronomico.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Immagine generata con intelligenza artificiale