Arezzo celebra i 30 anni del Vespa Club con tre giorni di festa

Tre giorni di appuntamenti per celebrare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo. Il traguardo sarà festeggiato con il Festival della Vespa, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Prato, con un calendario ricco di iniziative che coinvolgeranno appassionati e cittadini.

L’evento, capace di richiamare vespisti da tutta Italia e dall’estero, proporrà un ampio ventaglio di attività tra musica, mostre, gastronomia e intrattenimento per bambini. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra il club, fondato nel 1996, e la città di Arezzo, valorizzando una storia fatta di passione, aggregazione e scoperta del territorio.

Le celebrazioni per il trentennale hanno preso il via con un concorso rivolto alle scuole per la creazione del logo ufficiale dell’anniversario, destinato a essere inciso sulla placca celebrativa dell’evento. Il progetto vincitore è stato realizzato da Martha Franci del Liceo Piero della Francesca.

Il cuore del festival sarà costituito da tre eventi principali dedicati ai vespisti. Venerdì 1 maggio si svolgeranno la seconda prova del Campionato Nazionale di Rievocazioni Storiche e la terza prova del Campionato Toscano Vespa Raid, con partenza da piazza San Domenico, tappa a Pieve a Socana e rientro ad Arezzo per le premiazioni. Sabato sarà la volta del “Giro degli Eroici”, un tour di lunga percorrenza con tappa a Pieve Santo Stefano e passaggio dal passo dello Spino, seguito nel pomeriggio dal concorso “Eleganza in Vespa”, con sfilata e premiazione dei partecipanti. Domenica 3 maggio si terrà il venticinquesimo raduno internazionale VespArezzo, eccezionalmente abbinato al Trofeo Gran Turismo Interregionale 2026, con un percorso che attraverserà Castiglion Fibocchi e Laterina.

Il festival si inserisce in un contesto particolarmente ricco per la città, in concomitanza con un’edizione speciale della Fiera Antiquaria, estesa per l’occasione dal venerdì alla domenica, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica di Arezzo.

Accanto agli eventi principali, il programma prevede numerose iniziative collaterali. Tra queste, una mostra-museo allestita nel chiostro della biblioteca con mezzi storici e cimeli, e il Vespa Village al Prato, con stand gastronomici e attività dedicate ai più piccoli. In programma anche momenti musicali, tra cui un dj-set nella serata del 1° maggio e, il giorno successivo, un concerto seguito dalle premiazioni dei concorsi e dai riconoscimenti ai membri che hanno contribuito alla crescita del club negli ultimi trent’anni.