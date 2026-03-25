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Arezzo celebra i 30 anni del Vespa Club con tre giorni di festa

Dal 1° al 3 maggio eventi, raduni e spettacoli per celebrare una storica passione e valorizzare il territorio aretino

Redazione
By Redazione

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Tre giorni di appuntamenti per celebrare il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo. Il traguardo sarà festeggiato con il Festival della Vespa, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Prato, con un calendario ricco di iniziative che coinvolgeranno appassionati e cittadini.

L’evento, capace di richiamare vespisti da tutta Italia e dall’estero, proporrà un ampio ventaglio di attività tra musica, mostre, gastronomia e intrattenimento per bambini. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra il club, fondato nel 1996, e la città di Arezzo, valorizzando una storia fatta di passione, aggregazione e scoperta del territorio.

Le celebrazioni per il trentennale hanno preso il via con un concorso rivolto alle scuole per la creazione del logo ufficiale dell’anniversario, destinato a essere inciso sulla placca celebrativa dell’evento. Il progetto vincitore è stato realizzato da Martha Franci del Liceo Piero della Francesca.

Il cuore del festival sarà costituito da tre eventi principali dedicati ai vespisti. Venerdì 1 maggio si svolgeranno la seconda prova del Campionato Nazionale di Rievocazioni Storiche e la terza prova del Campionato Toscano Vespa Raid, con partenza da piazza San Domenico, tappa a Pieve a Socana e rientro ad Arezzo per le premiazioni. Sabato sarà la volta del “Giro degli Eroici”, un tour di lunga percorrenza con tappa a Pieve Santo Stefano e passaggio dal passo dello Spino, seguito nel pomeriggio dal concorso “Eleganza in Vespa”, con sfilata e premiazione dei partecipanti. Domenica 3 maggio si terrà il venticinquesimo raduno internazionale VespArezzo, eccezionalmente abbinato al Trofeo Gran Turismo Interregionale 2026, con un percorso che attraverserà Castiglion Fibocchi e Laterina.

Il festival si inserisce in un contesto particolarmente ricco per la città, in concomitanza con un’edizione speciale della Fiera Antiquaria, estesa per l’occasione dal venerdì alla domenica, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica di Arezzo.

Accanto agli eventi principali, il programma prevede numerose iniziative collaterali. Tra queste, una mostra-museo allestita nel chiostro della biblioteca con mezzi storici e cimeli, e il Vespa Village al Prato, con stand gastronomici e attività dedicate ai più piccoli. In programma anche momenti musicali, tra cui un dj-set nella serata del 1° maggio e, il giorno successivo, un concerto seguito dalle premiazioni dei concorsi e dai riconoscimenti ai membri che hanno contribuito alla crescita del club negli ultimi trent’anni.

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