Scontro in Consiglio su San Zeno e bilancio: “Pozzo senza fondo via Fiorentina”

Una seduta lunga e densa di temi quella del Consiglio Comunale di Arezzo del 30 ottobre 2025, segnata da numerose interrogazioni dei consiglieri e dall’approvazione delle variazioni al piano triennale delle opere pubbliche e al bilancio. Dalla sicurezza stradale al termovalorizzatore di San Zeno, fino ai cantieri e alle risorse per il personale, la discussione ha toccato alcuni dei punti più sensibili della città.

Ad aprire la serie di interrogazioni è stato Mattia Delfini (OraGhinelli 2025), che ha chiesto chiarimenti sui tempi di installazione delle 33 nuove telecamere per la lettura targhe previste in varie frazioni.

L’assessore Alessandro Casi ha risposto che “la procedura di gara è in fase conclusiva e i lavori partiranno entro la fine di novembre”.

Marco Donati ha chiesto invece aggiornamenti sul progetto di riqualificazione dell’area a parcheggio tra via Bernardo Rossellino e via Leone Leoni. “La conclusione è prevista per la primavera 2025”, ha spiegato ancora Casi.

Sicurezza stradale anche al centro dell’intervento di Andrea Gallorini, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione della strada regionale a Rigutino e chiesto dissuasori luminosi, segnaletica più evidente e presenza della Polizia Municipale. Casi ha confermato la volontà di installare autovelox e un sistema tutor sperimentale e ha ricordato la partecipazione del Comune a un bando regionale per la messa in sicurezza delle arterie.

Toni più accesi durante l’interrogazione di Michele Menchetti, che ha chiesto nuovi studi epidemiologici e un’analisi delle falde acquifere di San Zeno dopo l’autorizzazione della Regione Toscana all’aumento della capacità del termovalorizzatore fino a 120mila tonnellate annue.

Per l’assessore Marco Sacchetti “l’impianto è un’eccellenza, efficiente e sicuro, con sistemi di filtraggio all’avanguardia”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha ringraziato il presidente regionale Eugenio Giani per l’approvazione, ma ha anche sottolineato la “contraddizione politica” rispetto all’accordo di governo regionale con i Cinque Stelle e la sinistra, che prevede la chiusura degli impianti.

In una nota diffusa dopo la seduta, Menchetti ha replicato duramente:

“Si preferisce parlare di produttività e redditività invece che di salute dei cittadini. L’impianto è sovradimensionato e rischia di attirare rifiuti da altri territori, con ulteriore inquinamento”.

Tra le altre interrogazioni, Giovanni Donati ha chiesto aggiornamenti sulla passerella ciclopedonale al Bagnoro, chiedendo se il contributo regionale fosse a rischio.

Casi ha chiarito che “il finanziamento di 50mila euro è stato destinato alla passerella di Rigutino, come concordato con la Regione Toscana”.

Valentina Sileno ha chiesto lumi sulle risorse ministeriali per la strada comunale di Pieve a Ranco, escluse dal piano triennale delle opere. “Non sono inserite perché sotto la soglia dei 150mila euro – ha spiegato Casi – ma i lavori verranno eseguiti entro l’anno”.

Ancora Delfini ha chiesto come il Comune intenda risolvere le criticità del Centro di Aggregazione Sociale di Quarata, dopo infiltrazioni d’acqua dal tetto.

Casi ha annunciato uno stanziamento di 40mila euro nella variazione di bilancio per intervenire entro fine anno.

“Ringrazio l’assessore e gli uffici per la tempestività – ha commentato Delfini –. È un segnale importante di attenzione verso una struttura fondamentale per la vita sociale della frazione”.

Il consigliere Egiziano Andreani (Gruppo Misto) ha chiesto aggiornamenti sul progetto di trasferimento del Museo dei Mezzi di Comunicazione (Mumec) nell’ex sede della Banca d’Italia in via Cesalpino.

Casi ha ricordato che “il Comune ha stimato un intervento da 8 milioni di euro e attende risposta dalla Regione Toscana, che aveva rinviato la discussione dopo le elezioni”.

Andreani, in una nota successiva, ha ribadito la necessità di “sbloccare il progetto, che rappresenta un’occasione culturale e turistica unica per Arezzo e il suo centro storico”.

Due interrogazioni, di Caneschi e Menchetti, hanno riguardato i disservizi del forno crematorio comunale, spesso fermo per guasti.

L’assessore Alberto Merelli ha spiegato che “l’impianto è vetusto e richiede manutenzioni frequenti. La soluzione sarebbe una seconda linea, ma richiederebbe un nuovo piano di investimento dopo la scadenza del contratto con Multiservizi nel 2027”.

Caneschi ha anche chiesto chiarimenti sugli svincoli della Due Mari, temendo impatti sul territorio comunale. Gli assessori Lucherini e Sacchetti hanno confermato le criticità, precisando però che “i tempi saranno lunghi e i termini per gli espropri potrebbero decadere”.

Approvata con 19 voti favorevoli e 8 contrari la variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2025–2027 illustrata da Casi.

Tra le novità:

250mila euro per gli spogliatoi della palestra Piero della Francesca in via Malpighi;

per gli in via Malpighi; 250mila euro per quelli della scuola di ciclismo di via Fratelli Lebole (dal 2026);

per quelli della (dal 2026); 1 milione di euro per il consolidamento delle mura di via Padre Caprara ;

per il ; 600mila euro per la manutenzione delle strade lastricate del centro storico ;

per la ; sistemazione della scarpata di Giovi nel 2026;

nel 2026; slittano invece al 2027 la rotatoria di via Chiarini, il secondo lotto dell’area Gioco del Pallone e la ciclopista Pratantico–San Leo.

La seduta si è conclusa con la discussione sulla variazione di bilancio presentata dall’assessore Merelli, approvata con 19 voti favorevoli e 7 contrari.

Il provvedimento applica un milione di avanzo libero, un milione di avanzo accantonato e circa 1,5 milioni di nuove entrate, provenienti da affitti provinciali, Imu e recupero evasione.

Tra gli interventi principali:

104mila euro per la manutenzione stradale;

per la manutenzione stradale; 170mila euro per le uniformi della Polizia Municipale;

per le uniformi della Polizia Municipale; 1 milione di euro per gli arretrati del personale comunale;

per gli arretrati del personale comunale; 460mila euro per il fondo salario accessorio;

per il fondo salario accessorio; 150mila euro per la pubblica illuminazione;

per la pubblica illuminazione; 70mila euro per l’allaccio idrico dell’area spettacoli viaggianti;

per l’allaccio idrico dell’area spettacoli viaggianti; 150mila euro per una nuova area ludico-inclusiva nel parco Berlinguer ;

per una ; contributi a Misericordia (50mila) , Fondazione Guido d’Arezzo (180mila) ed edilizia residenziale pubblica (100mila) ;

, ed ; 1,65 milioni di euro per i lavori in via Fiorentina.

Merelli ha respinto le accuse di un’operazione “elettorale”:

“Molte spese derivano da obblighi contrattuali e da esigenze concrete del personale comunale”.

Dalle opposizioni, però, non sono mancate le critiche.

Donati ha parlato di “variazione dal sapore di fine consiliatura”, mentre Luciano Ralli ha definito l’intervento su via Fiorentina “un pozzo senza fondo, ormai a livello di un’opera autostradale”.

Tra scontri politici e impegni operativi, il Consiglio Comunale del 30 ottobre ha mostrato un’amministrazione concentrata su sicurezza, opere pubbliche e gestione delle risorse, ma anche una minoranza pronta a evidenziare ritardi e priorità divergenti.

Una seduta intensa, che chiude ottobre con il bilancio di fine anno già al centro del dibattito politico in vista del 2026.