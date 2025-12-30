Arezzo, città d’arte… e di cessi panoramici

Nel cuore del centro storico di Arezzo, a pochi passi dal Museo Diocesano e dal Palazzo Vescovile, una fila di wc chimici campeggia in piena vista trasformando uno degli scorci più suggestivi della città in un set surreale. Tra ironia e indignazione, la scena solleva interrogativi sul decoro urbano, sulla gestione degli spazi pubblici e sull’immagine offerta ai turisti, raccontando con amaro sarcasmo una città dove i servizi, quando ci sono, finiscono per diventare protagonisti più dell’arte che li circonda.

Museo Diocesano, Palazzo Vescovile e… Sebach: la Santissima Trinità del bisogno

Benvenuti ad Arezzo,

dove l’arte sacra incontra il sacro stimolo

e il turismo viene accolto a porte chimiche spalancate.

Nella foto (che pare uno scherzo ma purtroppo è cronaca), davanti al Museo Diocesano di Arezzo, a due passi dal Palazzo Vescovile di Arezzo, e a un Amen dal Duomo, ecco comparire loro:

i WC strategici,

ben schierati, colorati, tutt’altro che occultati,

pronti a finire negli album fotografici dei turisti giapponesi.

Altro che installazioni temporanee:

qui siamo al ready-made urbano,

alla toilette come linguaggio architettonico,

alla latrina dialogante col Rinascimento.

Ad Arezzo i bagni pubblici funzionano così:

o non li trovi ,

, oppure te li sbattono in faccia come una pala d’altare.

Altro che “Arca di Luce”:

questa è Arca di Sciolta.

Colori sgargianti per ravvivare il centro storico:

verde pisello, azzurro reflusso, grigio confessionale.

Un tripudio cromatico che neanche Mondrian dopo una cena pesante.

Il turista arriva, guarda in alto: affreschi.

Guarda in basso: tombini.

Guarda davanti: sette cessi in fila come i nani,

ma senza Biancaneve e con molto più profumo di chimico.

E guai a dire che “stonano”:

qui è urbanistica creativa,

è valorizzazione del territorio,

è Arezzo città del Natale… ma anche della digestione difficile.

Ci chiediamo solo una cosa:

ma davvero non c’era un altro posto?

Un angolino?

Un dietro?

Un minimo di vergogna?

No.

Qui si punta dritti al cuore della città.

Perché l’arte va condivisa.

E il bisogno pure.

E allora sorridete, turisti, scattate pure:

questa non è una figuraccia.

È identità locale.