Arezzo, città d’arte… e di cessi panoramici

Centro storico sotto assedio: tra arte sacra e turismo spuntano i wc “panoramici”

Gino Perticai
Nel cuore del centro storico di Arezzo, a pochi passi dal Museo Diocesano e dal Palazzo Vescovile, una fila di wc chimici campeggia in piena vista trasformando uno degli scorci più suggestivi della città in un set surreale. Tra ironia e indignazione, la scena solleva interrogativi sul decoro urbano, sulla gestione degli spazi pubblici e sull’immagine offerta ai turisti, raccontando con amaro sarcasmo una città dove i servizi, quando ci sono, finiscono per diventare protagonisti più dell’arte che li circonda.

Museo Diocesano, Palazzo Vescovile e… Sebach: la Santissima Trinità del bisogno

Benvenuti ad Arezzo,
dove l’arte sacra incontra il sacro stimolo
e il turismo viene accolto a porte chimiche spalancate.

Nella foto (che pare uno scherzo ma purtroppo è cronaca), davanti al Museo Diocesano di Arezzo, a due passi dal Palazzo Vescovile di Arezzo, e a un Amen dal Duomo, ecco comparire loro:
i WC strategici,
ben schierati, colorati, tutt’altro che occultati,
pronti a finire negli album fotografici dei turisti giapponesi.

Altro che installazioni temporanee:
qui siamo al ready-made urbano,
alla toilette come linguaggio architettonico,
alla latrina dialogante col Rinascimento.

Ad Arezzo i bagni pubblici funzionano così:

  • o non li trovi,
  • oppure te li sbattono in faccia come una pala d’altare.

Altro che “Arca di Luce”:
questa è Arca di Sciolta.

Colori sgargianti per ravvivare il centro storico:
verde pisello, azzurro reflusso, grigio confessionale.
Un tripudio cromatico che neanche Mondrian dopo una cena pesante.

Il turista arriva, guarda in alto: affreschi.
Guarda in basso: tombini.
Guarda davanti: sette cessi in fila come i nani,
ma senza Biancaneve e con molto più profumo di chimico.

E guai a dire che “stonano”:
qui è urbanistica creativa,
è valorizzazione del territorio,
è Arezzo città del Natale… ma anche della digestione difficile.

Ci chiediamo solo una cosa:
ma davvero non c’era un altro posto?
Un angolino?
Un dietro?
Un minimo di vergogna?

No.
Qui si punta dritti al cuore della città.
Perché l’arte va condivisa.
E il bisogno pure.

E allora sorridete, turisti, scattate pure:
questa non è una figuraccia.
È identità locale.

