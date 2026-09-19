Arezzo-Südtirol, la Nord diventa amaranto: 900 posti in più per spingere il Cavallino

Lo stadio si allarga per il popolo amaranto. In vista di Arezzo-Südtirol, in programma domenica 20 settembre alle 15, la Curva Nord sarà aperta ai sostenitori dell’Arezzo, visto che non è prevista la presenza dei tifosi ospiti.

La decisione è stata presa dalla società di comune accordo con le autorità competenti. L’accesso al settore sarà consentito a tutti, con l’unica esclusione dei residenti nella provincia di Bolzano.

I biglietti per la Curva Nord saranno acquistabili dalle ore 12 di domenica, sia online sia nei punti vendita TicketOne autorizzati. L’apertura mette a disposizione circa 900 posti in più: in pratica, quando il settore ospiti resta vuoto, ad Arezzo si trova subito il modo di riempirlo di amaranto.

Un’occasione per aumentare ancora il sostegno alla squadra di Cristian Bucchi, reduce dalla vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli. Dopo quattro giornate l’Arezzo ha raccolto 6 punti, due in meno del Südtirol, e cerca continuità davanti al proprio pubblico.

La sfida, valida per la quinta giornata di Serie B, sarà diretta da Diego Di Loreto della sezione di Terni. Con quasi mille posti supplementari, stavolta il dodicesimo uomo può presentarsi davvero in forze. E senza nemmeno dover chiedere il permesso al vicino di seggiolino.