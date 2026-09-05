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Martino dell’ACF Arezzo festeggia il gol della vittoria contro il San Marino Academy.
Martino festeggia il gol che ha deciso ACF Arezzo-San Marino Academy, prima giornata di campionato.

ACF Arezzo, buona la prima: in dieci per un tempo, Martino stende il San Marino

Le amaranto inaugurano il campionato con una vittoria per 1-0 al Bruno Nespoli. Espulsa Beka, la squadra di Benedetti gioca la ripresa in dieci e trova al 76’ il gol decisivo

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ACF Arezzo, buona la prima: in dieci per un tempo, Martino stende il San Marino

Le amaranto inaugurano il campionato con una vittoria per 1-0 al Bruno Nespoli. Espulsa Beka, la squadra di Benedetti gioca la ripresa in dieci e trova al 76’ il gol decisivo

Le amaranto inaugurano il campionato con una vittoria per 1-0 al Bruno Nespoli. Espulsa Beka nel finale del primo tempo, la squadra di Benedetti resiste in inferiorità numerica e al 76’ trova con Martino il gol che vale i primi tre punti.

Inizia con una vittoria la nuova stagione dell’ACF Arezzo. Al Bruno Nespoli le amaranto superano 1-0 il San Marino Academy nella prima giornata di campionato, riuscendo nell’impresa nonostante un intero secondo tempo disputato in inferiorità numerica.

A decidere la partita è Martino al 76’, al termine di una gara equilibrata e complicata soprattutto dopo l’espulsione del portiere Beka sul finire della prima frazione.

Le giocatrici dell’ACF Arezzo festeggiano la vittoria contro il San Marino Academy
L’ACF Arezzo festeggia al Bruno Nespoli la vittoria per 1-0 sul San Marino Academy nella prima giornata di campionato.

Primo tempo: San Marino pericoloso, l’Arezzo cresce

La prima occasione è delle ospiti. Al 4’ D’Elia trova spazio sulla fascia e mette il pallone nell’area amaranto, dove Lazzari, disturbata, non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il San Marino insiste e al 12’ Iardino prova la conclusione diagonale: Blasoni devia il tiro e Nasoni E. recupera il pallone facendo ripartire l’Arezzo.

La prima vera iniziativa amaranto arriva al 18’, quando Brayda parte in solitaria verso la porta e tenta la conclusione dalla distanza. La difesa ospite respinge, Poli raccoglie e serve Hervieux, anticipata prima di poter concludere.

Al 21’ Silvioni prova direttamente su punizione, ma Beka blocca senza difficoltà. Due minuti più tardi la stessa Silvioni va ancora alla conclusione da posizione ravvicinata, mandando il pallone sul fondo.

L’Arezzo risponde al 28’: punizione di Brayda e Limardi è costretta alla deviazione in calcio d’angolo.

Nel finale le amaranto aumentano la pressione. Al 41’ Brayda tenta anche una spettacolare sforbiciata, con il pallone che termina alto.

Un minuto dopo Lorieri si presenta sola davanti a Limardi e trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Nel recupero succede di tutto. Lorieri sfiora la traversa su punizione, Silvioni risponde dalla parte opposta e l’Arezzo resta in dieci per l’espulsione di Beka.

San Marino prova subito ad approfittarne: al 45’+4 Raggi va vicinissima al vantaggio, con il pallone che termina fuori di pochi centimetri.

L’Arezzo soffre in dieci e poi colpisce

Nella ripresa Benedetti inserisce Belloli tra i pali e l’Arezzo deve affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Al 53’ D’Elia prova un cross-tiro dalla destra, ma Belloli controlla. Al 69’ è Barbaresi a cercare direttamente la porta su calcio di punizione, trovando ancora pronta la numero uno amaranto.

Il San Marino prova a sfruttare la superiorità numerica, ma l’Arezzo resta compatto e al 76’ trova il colpo decisivo.

Hervieux arriva fino sul fondo e mette il pallone al centro. Lorieri non riesce a sfruttare l’occasione, ma alle sue spalle arriva Martino, che firma l’1-0.

Nel finale le ospiti si gettano in avanti alla ricerca del pareggio. Al 90’+2 serve un intervento in scivolata di Balducci per spegnere una delle ultime occasioni sammarinesi.

L’Arezzo resiste fino al triplice fischio e porta a casa i primi tre punti della stagione.

Una vittoria pesante soprattutto per come è arrivata: quasi un tempo intero in dieci, sofferenza quando serviva e il colpo di Martino al momento giusto. Buona la prima per le amaranto.

Il tabellino

ACF Arezzo – San Marino Academy 1-0

ACF Arezzo: Beka, Tuteri, Brayda (Balducci 84’), Bruni, Hervieux, Poli (Belloli 45’), Lorieri (Bertora 84’), Nasoni S. (Davico 35’), Nasoni E., Blasoni, Martino (Torres 84’).
A disposizione: Belloli, Davico, Torres, Barsali, Tolomei, Bertora, Balducci, Livignani, Tulimieri.
Allenatore: Andrea Benedetti.

San Marino Academy: Limardi, Gattuso (Barbaresi 67’), Lazzari, Perin (Angeli 90’), Casadei, Silvioni (Sciarrone 90’), Tudisco (Mak 82’), D’Elia, Giovagnoli, Raggi, Iardino.
A disposizione: Boaglio, Lombardi, Barbaresi, Tamborini, Mak, Angeli, Sciarrone, Daple, Collova.
Allenatore: Giacomo Piva.

Marcatrice: Martino 76’.
Ammonite: Davico 73’, Silvioni 82’.
Espulsa: Beka 45’.
Calci d’angolo: 6-2.
Recupero: 3’ primo tempo, 10’ secondo tempo.

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