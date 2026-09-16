Terremoto nell’Aretino, scossa di magnitudo 2.1 a Badia Tedalda: nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata oggi, mercoledì 16 settembre, nell’Aretino.
Il sisma è stato rilevato alle 11:06 con epicentro a circa 6 chilometri da Badia Tedalda, nella Valtiberina aretina, e a una profondità di circa 7 chilometri.
La scossa, di lieve entità, non avrebbe provocato danni a persone o cose.
L’evento sismico è stato segnalato anche dagli organi di informazione locali e nazionali sulla base dei dati diffusi dagli istituti di monitoraggio.
Al momento non risultano particolari criticità sul territorio.
Foto illustrativa: Logan Voss / Unsplash.