ACF Arezzo, weekend da incorniciare: vittorie per Primavera, Under 17, Under 15 e Under 12

Weekend estremamente positivo per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, che apre il 2026 con una serie di risultati convincenti in tutte le categorie, dalla Primavera fino all’Under 12.

Primavera: ACF Arezzo – Genoa 3-2

Arrivano i primi tre punti del nuovo anno per la Primavera amaranto, che supera in casa il Genoa al termine di una gara combattuta. Dopo un avvio favorevole alle ospiti, l’Arezzo trova il vantaggio al 35’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Balducci è la più rapida dopo una prima respinta e firma l’1-0.

Nella ripresa il Genoa pareggia con Stoico, ma le amaranto reagiscono con carattere: al 74’ Tulimieri, appena entrata, riporta avanti le padrone di casa. Pochi minuti dopo arriva anche il terzo gol, frutto di una deviazione difensiva su iniziativa di Nasoni S. Nel finale il rigore trasformato da Matzedda accorcia le distanze, mas il risultato resta sul 3-2 fino al triplice fischio.

Con questa vittoria l’ACF Arezzo sale a 17 punti, a una sola lunghezza dalla zona play off. Nell’ultima giornata del girone di andata le amaranto saranno ospiti dell’Inter.

Under 17: Faellese – ACF Arezzo 0-4

Netta affermazione in trasferta anche per l’Under 17, che chiude il campionato dei Giovanissimi B Provinciali con un convincente 4-0 contro la Faellese. Toscano apre le marcature, Franchetti raddoppia prima dell’intervallo. Nella ripresa Valenti e Nudi chiudono definitivamente il match. Le amaranto terminano il percorso al quarto posto con 28 punti e ora si preparano ai play off.

Under 15: ACF Arezzo – SS Romulea 4-0

Esordio perfetto nei play off anche per l’Under 15, che supera l’SS Romulea con un netto 4-0. Migliorini T. sblocca il risultato e firma poi la doppietta personale, mentre Pieri e De Santi completano il tabellino. Prestazione solida e convincente per le cittine, che ora affronteranno la Roma Calcio Femminile nella seconda gara.

Under 12: ACF Arezzo – Vigor 5-2

Sorride anche l’Under 12, vittoriosa nel primo turno del Torneo Nazionale. Le giovani amaranto superano la Vigor con il punteggio di 5-2, confermando l’ottimo stato di forma dell’intero vivaio.

Un fine settimana che conferma la crescita e la continuità del progetto giovanile dell’ACF Arezzo, protagonista su tutti i campi.