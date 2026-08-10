Arena apre, Tavernelli mette il timbro: l’Arezzo manda il Brescia al fresco e vola a Cagliari

L’Arezzo supera per 2-0 il Brescia nel turno preliminare di Coppa Italia e venerdì prossimo farà visita al Cagliari per il primo turno della competizione. Il numeroso pubblico accorso al Comunale, nonostante la domenica agostana e un orario – le 19.15 – decisamente scomodo, non si è certamente pentito del tempo dedicato alla squadra del cuore.

L’avversario, pur militando nella categoria inferiore, è di tutto rispetto. I lombardi, che nella scorsa stagione si sono arresi soltanto in finale contro l’Ascoli, hanno allestito una signora squadra e partono tra i favoriti per la promozione nel girone A.

Quando le due formazioni sono ancora nella fase di studio, arriva improvvisa la prima grande occasione per gli ospiti. Nunziante esce dall’area per respingere un pallone, ma tergiversa e se lo fa sottrarre dal rapido Crespi, che calcia verso la porta rimasta vuota. Per fortuna dell’Arezzo, il tiro è debole e Gilli riesce a intervenire pochi istanti prima che il pallone superi la linea.

Il Brescia prova a fare la partita, mentre l’Arezzo rimane più arretrato, aspettando il momento giusto per ripartire in velocità. Al 24’ gli amaranto passano in vantaggio grazie alla pressione di Ionita e Tavernelli, che recuperano il pallone a centrocampo. Cerri serve poi in profondità Arena che, approfittando di un errore di Rizzo, si invola verso Liverani e lo supera con una conclusione sulla quale il portiere ospite non può fare niente.

La gara resta vivace e le occasioni non mancano da entrambe le parti, ma si arriva all’intervallo con l’Arezzo avanti per 1-0.

Nella ripresa è soprattutto il caldo a farla da padrone e i ritmi inevitabilmente si abbassano. Il Brescia continua a impostare il gioco alla ricerca del pareggio, mentre l’Arezzo prova a sfruttare la propria arma migliore: la velocità sulle fasce.

Le opportunità non mancano neppure nella seconda parte della gara, poi Tavernelli mette definitivamente il bollino sul biglietto per la Sardegna. Al 38’ l’attaccante amaranto disegna una punizione da cineteca, con il pallone che si insacca proprio all’incrocio dei pali. Una pennellata che vale il 2-0 e chiude la partita.

In definitiva, la squadra di Bucchi ha disputato una buona gara e conquistato una vittoria meritata.

Tra i protagonisti meritano una citazione particolare Sala e Ionita. Il nuovo acquisto ha confermato quanto di buono era emerso durante la preparazione, mentre il capitano è stato sempre presente ed efficace sia nella fase di copertura sia in quella di impostazione. Da applausi, nel secondo tempo, un suo lancio di cinquanta metri per Arena.

Qualche piccola sbavatura per Nunziante, che però ha anche salvato la porta amaranto in almeno tre occasioni. Considerata la giovanissima età – è nato nel 2007 – qualche errore può starci. Dopo la positiva esperienza di Benevento, nella scorsa stagione è rimasto nella rosa dell’Udinese senza però disputare partite ufficiali. Al giovane portiere deve quindi essere concesso il tempo necessario per ritrovare pienamente confidenza con il campo e con il ritmo della gara.

L’impressione è che l’Arezzo sia già una buona squadra, ma che manchino ancora alcuni tasselli per raggiungere l’obiettivo della salvezza senza dover penare troppo. Soprattutto in difesa, contro il Brescia si è sofferto più del necessario: soltanto la scarsa precisione degli attaccanti lombardi e alcuni interventi di Nunziante hanno evitato che la partita prendesse una piega diversa.

Nella conferenza stampa della vigilia, Bucchi aveva anticipato che, da qui alla chiusura del mercato, ci saranno movimenti sia in uscita sia in entrata. A questo proposito, alcuni giocatori destinati a cambiare maglia non erano stati neppure convocati.

Intanto l’Arezzo può godersi la vittoria e preparare la trasferta più prestigiosa. Venerdì 14 agosto gli amaranto saranno di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari, avversario di ben altra categoria. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 a partire dalle 18.45.

La Sardegna è prenotata. Per la salvezza, invece, Bucchi aspetta ancora qualche passeggero dal mercato.