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La squadra Under16 del Tennis Giotto qualificata alle finali nazionali 2026
La formazione Under16 del Tennis Giotto, qualificata tra le migliori otto d’Italia per le finali nazionali 2026.

Tennis Giotto tra le migliori otto d’Italia: Under16 alle finali scudetto

Andreani, Bramanti e Roveri vincono la fase di macroarea e conquistano il pass per le final eight nazionali, in programma dal 17 al 19 settembre a San Gregorio di Catania.

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Tennis Giotto tra le migliori otto d’Italia: Under16 alle finali scudetto

Andreani, Bramanti e Roveri vincono la fase di macroarea e conquistano il pass per le final eight nazionali, in programma dal 17 al 19 settembre a San Gregorio di Catania.

AREZZO – Il Tennis Giotto entra tra le migliori otto squadre Under16 d’Italia e conquista l’accesso alle finali dei campionati nazionali. La formazione aretina ha vinto la fase interregionale di macroarea e si giocherà lo scudetto da giovedì 17 a sabato 19 settembre sui campi di San Gregorio di Catania.

A rappresentare il circolo saranno Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri, già protagonisti del titolo regionale di categoria e dello scudetto Under14 conquistato insieme nel 2024. Un percorso che conferma la continuità del gruppo ai vertici del tennis giovanile nazionale.

Nella fase di macroarea l’Under16 del Giotto ha chiuso senza concedere incontri: 2-0 in semifinale contro il Tc Fidenza e altro 2-0 nella sfida decisiva con il Tennis Training di Foligno. In entrambe le occasioni sono bastati i due singolari, con Bramanti e Roveri vittoriosi sui rispettivi avversari, per mettere al sicuro la qualificazione.

Alle final eight il Tennis Giotto troverà un tabellone a eliminazione diretta con Canottieri Casale, Tc Milano Bonaccosa, Plebiscito Padova, Ctd Massa Lombarda, Eur Sporting Club di Roma, Tc Parioli di Roma e Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria. Otto squadre per il titolo nazionale, con gli aretini di nuovo in corsa per lo scudetto.

Per Zeno Roveri l’appuntamento siciliano sarà soltanto il primo di una settimana particolarmente intensa. Da domenica 20 settembre il tennista classe 2010 sarà infatti impegnato con la nazionale italiana ai Campionati Europei Under16, in programma fino a sabato 26 settembre a Parma.

Roveri arriva all’appuntamento dopo aver contribuito al quinto posto dell’Italia agli Europei a squadre, risultato che ha garantito agli azzurri l’accesso alla Junior Davis Cup. Dopo la maglia del Giotto, dunque, tornerà subito quella dell’Italia per un altro confronto con i migliori giocatori europei della sua generazione.

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