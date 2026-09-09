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Confcommercio Toscana, dalla stagione delle cene ai servizi per le imprese
La nuova linea di Confcommercio Toscana punta a ridurre eventi e presenzialismo per rafforzare servizi, studi e strumenti destinati alle imprese.
Immagine generata con intelligenza artificiale.

Confcommercio scopre il dopocena: meno tavolate e più servizi alle imprese

Finisce l’era Cursano-Marinoni e si prepara la presidenza Spampani. La nuova linea annunciata punta su studi, servizi e sostegno concreto alle aziende. Insomma, dopo le cene arriva perfino il lavoro

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

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Gianni Bufaloni

Confcommercio scopre il dopocena: meno tavolate e più servizi alle imprese

Finisce l’era Cursano-Marinoni e si prepara la presidenza Spampani. La nuova linea annunciata punta su studi, servizi e sostegno concreto alle aziende. Insomma, dopo le cene arriva perfino il lavoro

In Confcommercio Toscana cambia il vertice, ma soprattutto potrebbe cambiare il menù.

Dopo anni nei quali associazionismo, rappresentanza e convivialità sono andati spesso a braccetto, la parola d’ordine della nuova stagione è sorprendentemente semplice: meno cene e più servizi alle imprese.

La svolta viene raccontata oggi dal Corriere Fiorentino, che descrive la fine dell’era del tandem Aldo Cursano-Franco Marinoni: il primo alla guida dell’organizzazione regionale da cinque anni, il secondo direttore generale da tredici.

Dopo mesi di tensioni interne arriva quindi il cambio di rotta. Alla presidenza regionale dovrebbe approdare Gianluca Spampani, attuale presidente di Confcommercio Prato-Pistoia, sul quale convergerebbe l’intesa delle associazioni territoriali.

E fin qui siamo nel normale ricambio ai vertici. La parte interessante arriva quando si parla di quello che Confcommercio Toscana dovrebbe fare d’ora in avanti.

Meno presenzialismo, meno eventi di piazza, meno iniziative organizzate soprattutto per ottenere visibilità. Più servizi, studi e strumenti concreti per le aziende.

Una frase che, tradotta dal linguaggio associativo a quello comprensibile anche senza badge al collo, suona più o meno così: forse agli imprenditori interessa sapere dove sta andando il commercio più che sapere dove si tiene la prossima cena.

La nuova impostazione dovrebbe concentrarsi sui flussi turistici, sulle trasformazioni del commercio, sulle nuove vocazioni economiche dei territori e sulle opportunità di investimento.

Insomma dati, analisi, proposte e servizi. Roba pericolosamente vicina al concetto di utilità.

Il cambio non sarebbe soltanto organizzativo. Confcommercio Toscana vorrebbe anche tornare a incidere maggiormente sulle scelte pubbliche, dialogando con le istituzioni attraverso contenuti e competenze oltre che attraverso la tradizionale forza della rappresentanza.

Perché una cena può creare relazioni, un aperitivo può aprire qualche porta e una foto davanti al roll-up non si nega a nessuno. Ma quando un commerciante deve capire perché il centro si svuota, come cambia il turismo o dove finiranno i consumi nei prossimi cinque anni, il prosecco tende ad avere capacità previsionali piuttosto limitate.

Naturalmente nessuno pretende l’abolizione totale delle cene. Sarebbe una trasformazione sociale troppo traumatica per la Toscana, terra nella quale molte strategie economiche hanno storicamente raggiunto il massimo della lucidità tra il secondo e il cantuccio.

Ma se davvero la nuova Confcommercio regionale riuscirà a trasformare qualche brindisi in dati, qualche cerimonia in servizi e qualche passerella in strumenti utili alle imprese, sarà difficile lamentarsi.

Resta soltanto una domanda: per presentare ufficialmente la linea “meno cene, più servizi”, faranno una cena?

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. Fonte della notizia: Corriere Fiorentino, edizione del 9 settembre 2026.

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Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

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