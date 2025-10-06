18.8 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 6, 2025
type here...
HomeIn primo pianoIl Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis

Il Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis

Il circolo aretino brilla ai Campionati Italiani a Squadre, conquistando la finale nel wheelchair tennis e iniziando con due pareggi la Serie A2 maschile e femminile

Redazione
By Redazione

-

Il circolo aretino protagonista ai Campionati Italiani a Squadre: finale combattuta con il Tc Terranova di Olbia. Esordio positivo anche per le squadre di Serie A2 con due pareggi all’avvio di campionato.

Il Tennis Giotto conquista un prestigioso secondo posto ai Campionati Italiani a Squadre di wheelchair tennis, confermandosi tra le migliori realtà nazionali di questa disciplina paralimpica. L’evento, ospitato proprio sui campi del circolo aretino, ha visto sfidarsi diciotto formazioni provenienti da tutta Italia in quattro intense giornate di incontri che hanno assegnato gli scudetti maschili e femminili.

Guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, e capitanata da Roberto Mazzi, la squadra composta da Lorenzo Degl’Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco ha regalato grandi emozioni al pubblico di casa, raggiungendo la finalissima contro il Tc Terranova di Olbia, campione in carica.

Il percorso del Tennis Giotto è stato impeccabile: vittorie nette (2-0) contro Società Canottieri Baldesio di Cremona, Montesport Montespertoli e, in semifinale, contro Special Bergamo Sport. In finale, il circolo aretino è passato in vantaggio grazie al successo di Degl’Innocenti su Mario Cabras (6-0, 6-3), ma il Tc Terranova ha pareggiato con Luca Arca, unico italiano presente nel tennis ai Giochi Paralimpici di Parigi, che ha superato Morandi (6-1, 6-1). Decisivo il doppio, dove Degl’Innocenti e Morandi hanno lottato punto su punto ma si sono arresi 6-7, 3-6, consegnando così lo scudetto ai sardi.

Nella prima storica edizione del campionato femminile, il titolo è andato invece a Special Bergamo Sport grazie a Vanessa Ricci e Silvia Marianna Morotti, vincitrici nel derby lombardo con la Active Gussago.

Le premiazioni finali hanno celebrato le squadre protagoniste e l’impegno organizzativo del Tennis Giotto. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Roberto Mazzi, premiato dal Panathlon con il Premio Fair Play come primo atleta del movimento di wheelchair tennis all’interno del circolo aretino.

Il weekend è stato ulteriormente arricchito dall’avvio dei campionati di Serie A2, dove il Tennis Giotto ha esordito con due pareggi.
La formazione femminile, impegnata in casa contro il Tc Cagliari, ha chiuso sul 2-2: dopo i singolari in vantaggio per le ospiti, il doppio Bacciarini–Squarcialupi ha ribaltato il risultato vincendo 6-4, 6-4 su Topalova–Festa.
La squadra maschile, in trasferta al Ct Reggio Emilia, ha vissuto un confronto equilibrato terminato 3-3: successi nei singolari per Filippo Alberti e Raffaele Ciurnelli, e parità confermata nei doppi con il successo di Baldoni–Gerch e la sconfitta di Alberti–Ciurnelli.

Il prossimo turno, in programma domenica 12 ottobre, vedrà gli uomini del Giotto ospitare lo St Bassano di Bassano del Grappa, mentre le donne saranno impegnate sui campi del Park Tennis Club Genova.

Articoli correlati:

Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2 Raffaele Ciurnelli trionfa in Belgio: nuovo titolo ITF per il giovane talento del Tennis Giotto Tennis Giotto, trionfo tricolore: Zeno Roveri è campione italiano Under 15 ACF Arezzo sconfitta a Cuneo: due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto Ciclismo, trionfo dell’emiliano Paltrinieri al Giro delle Valli Aretine (foto) Casentino Bike 2025: Allodi sorprende e batte il campione uscente Valdrighi Arezzo ospita le Final Four Under19: la Sba sogna il titolo toscano in casa Arezzo fuori dai playoff: la Vis Pesaro vince al Comunale e spegne i sogni amaranto

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Autunno e benessere: come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024