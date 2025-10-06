Il Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis

Il circolo aretino protagonista ai Campionati Italiani a Squadre: finale combattuta con il Tc Terranova di Olbia. Esordio positivo anche per le squadre di Serie A2 con due pareggi all’avvio di campionato.

Il Tennis Giotto conquista un prestigioso secondo posto ai Campionati Italiani a Squadre di wheelchair tennis, confermandosi tra le migliori realtà nazionali di questa disciplina paralimpica. L’evento, ospitato proprio sui campi del circolo aretino, ha visto sfidarsi diciotto formazioni provenienti da tutta Italia in quattro intense giornate di incontri che hanno assegnato gli scudetti maschili e femminili.

Guidata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, e capitanata da Roberto Mazzi, la squadra composta da Lorenzo Degl’Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco ha regalato grandi emozioni al pubblico di casa, raggiungendo la finalissima contro il Tc Terranova di Olbia, campione in carica.

Il percorso del Tennis Giotto è stato impeccabile: vittorie nette (2-0) contro Società Canottieri Baldesio di Cremona, Montesport Montespertoli e, in semifinale, contro Special Bergamo Sport. In finale, il circolo aretino è passato in vantaggio grazie al successo di Degl’Innocenti su Mario Cabras (6-0, 6-3), ma il Tc Terranova ha pareggiato con Luca Arca, unico italiano presente nel tennis ai Giochi Paralimpici di Parigi, che ha superato Morandi (6-1, 6-1). Decisivo il doppio, dove Degl’Innocenti e Morandi hanno lottato punto su punto ma si sono arresi 6-7, 3-6, consegnando così lo scudetto ai sardi.

Nella prima storica edizione del campionato femminile, il titolo è andato invece a Special Bergamo Sport grazie a Vanessa Ricci e Silvia Marianna Morotti, vincitrici nel derby lombardo con la Active Gussago.

Le premiazioni finali hanno celebrato le squadre protagoniste e l’impegno organizzativo del Tennis Giotto. Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Roberto Mazzi, premiato dal Panathlon con il Premio Fair Play come primo atleta del movimento di wheelchair tennis all’interno del circolo aretino.

Il weekend è stato ulteriormente arricchito dall’avvio dei campionati di Serie A2, dove il Tennis Giotto ha esordito con due pareggi.

La formazione femminile, impegnata in casa contro il Tc Cagliari, ha chiuso sul 2-2: dopo i singolari in vantaggio per le ospiti, il doppio Bacciarini–Squarcialupi ha ribaltato il risultato vincendo 6-4, 6-4 su Topalova–Festa.

La squadra maschile, in trasferta al Ct Reggio Emilia, ha vissuto un confronto equilibrato terminato 3-3: successi nei singolari per Filippo Alberti e Raffaele Ciurnelli, e parità confermata nei doppi con il successo di Baldoni–Gerch e la sconfitta di Alberti–Ciurnelli.

Il prossimo turno, in programma domenica 12 ottobre, vedrà gli uomini del Giotto ospitare lo St Bassano di Bassano del Grappa, mentre le donne saranno impegnate sui campi del Park Tennis Club Genova.