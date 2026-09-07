HomeArezzo oggiLa 150ª Giostra in 91 scatti: Piazza Grande, carriere e festa biancoverde
La 150ª Giostra del Saracino in Piazza Grande ad Arezzo
150ª Giostra del Saracino di Arezzo, edizione di settembre 2026.

La 150ª Giostra in 91 scatti: Piazza Grande, carriere e festa biancoverde

Novantuno immagini per raccontare la 150ª Giostra del Saracino: Piazza Grande, le carriere, i Quartieri e la festa di Porta Sant’Andrea dopo il cappotto

Redazione
By Redazione

-

Redazione

La 150ª Giostra in 91 scatti: Piazza Grande, carriere e festa biancoverde

Novantuno immagini per raccontare la 150ª Giostra del Saracino: Piazza Grande, le carriere, i Quartieri e la festa di Porta Sant’Andrea dopo il cappotto

AREZZO – Novantuno fotografie per raccontare la 150ª Giostra del Saracino, disputata domenica 6 settembre 2026 in Piazza Grande.

Dall’ingresso delle rappresentative dei Quartieri alle carriere contro il Buratto, fino alla vittoria di Porta Sant’Andrea, che ha bissato il successo di giugno completando il cappotto: la giornata della Giostra resta qui, affidata alle immagini.

Una galleria per rivedere volti, colori, cavalli, lance e momenti di una delle edizioni più attese della manifestazione aretina. Perché novantuno foto sono parecchie, ma Piazza Grande ha questa sgradevole abitudine di non entrare in una sola.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Scuola ad Arezzo, l’algoritmo corre ma alcune cattedre restano ai box
Prossimo articolo
Sant’Andrea fa cappotto: la 150ª Giostra vale la vetta dell’Albo d’Oro
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Il bloqueo passa da Washington, ma il bancomat parla italiano

Il Forestiero -
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e una presa di posizione attribuita a Sanitari per Gaza Arezzo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, dalla fine...

A Cortona si entra a volto scoperto: la faccia tosta resta ammessa

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

Se volete sballarvi, fate pure: tanto siamo già tutti fatti

Satira civica Il Forestiero -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕