AREZZO – Novantuno fotografie per raccontare la 150ª Giostra del Saracino, disputata domenica 6 settembre 2026 in Piazza Grande.

Dall’ingresso delle rappresentative dei Quartieri alle carriere contro il Buratto, fino alla vittoria di Porta Sant’Andrea, che ha bissato il successo di giugno completando il cappotto: la giornata della Giostra resta qui, affidata alle immagini.

Una galleria per rivedere volti, colori, cavalli, lance e momenti di una delle edizioni più attese della manifestazione aretina. Perché novantuno foto sono parecchie, ma Piazza Grande ha questa sgradevole abitudine di non entrare in una sola.