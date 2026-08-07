Da Arezzo all’Europa: Roveri e Ciurnelli fanno volare l’azzurro del Tennis Giotto

Due giovani aretini tra i protagonisti del tennis europeo. Zeno Roveri e Raffaele Ciurnelli, atleti del Tennis Giotto, hanno vestito la maglia della nazionale italiana nella Summer Cup di Tennis Europe, tornando a casa con risultati che pesano: un secondo posto continentale per l’Under18 e la qualificazione dell’Under16 alla Junior Davis Cup.

Per Roveri, classe 2010, il cammino azzurro è iniziato nelle qualificazioni disputate a Latiano, in Puglia. Insieme a Daniele Longo e Giorgio Ghia, l’aretino ha contribuito in maniera decisiva ai successi dell’Italia contro Bulgaria e Francia.

Nel 3-0 sulla Bulgaria e nel 2-0 contro i francesi, Roveri ha infatti vinto i due incontri di singolare e il doppio in cui è stato schierato, aiutando la nazionale a conquistare l’accesso alla fase finale della Summer Cup a Le Touquet, in Francia.

Qui il percorso degli azzurri è iniziato con la sconfitta per 2-1 contro l’Ungheria, nonostante la vittoria di Roveri su Istvan Damjan Mokan con il punteggio di 7-5, 6-1. L’Italia si è poi riscattata superando Polonia e Serbia, entrambe per 2-1, chiudendo la competizione al quinto posto.

Un piazzamento tutt’altro che ornamentale: il risultato ha infatti garantito alla nazionale italiana la qualificazione alla Junior Davis Cup, in programma dal 2 all’8 novembre a Il Cairo, in Egitto.

E per il Tennis Giotto si tratta di un traguardo storico. Per la prima volta un atleta del circolo aretino avrà infatti la possibilità di partecipare al mondiale giovanile di tennis.

Ancora più vicino al titolo europeo è arrivato Raffaele Ciurnelli, classe 2008, convocato nella nazionale Under18 insieme a Matteo Gribaldo e Simone Massellani.

Nella fase di qualificazione disputata sui campi del Tc Cagliari, l’Italia ha conquistato il primo posto nel proprio girone grazie al 3-0 sulla Grecia e al 2-1 contro la Spagna, guadagnandosi così un posto tra le migliori otto squadre europee nelle finali di Vichy, in Francia.

Ai quarti gli azzurri hanno superato la Romania per 3-0, con Ciurnelli protagonista della vittoria su Matei Todoran al termine di una partita combattuta, chiusa per 6-3 nel terzo set.

In semifinale è arrivato il successo per 2-1 sulla Slovacchia, risultato che ha spalancato all’Italia le porte della finale continentale.

Solo la Francia padrona di casa è riuscita a fermare gli azzurri nell’ultimo atto, imponendosi per 2-0. Per Ciurnelli e compagni è comunque arrivato il titolo di vicecampioni europei Under18.

Due percorsi diversi, dunque, ma con lo stesso punto di partenza: Arezzo. Roveri guarda ora alla Junior Davis Cup del Cairo, mentre Ciurnelli torna dalla Francia con un argento europeo al collo.

E al Tennis Giotto possono permettersi di sorridere: quando due ragazzi del vivaio finiscono contemporaneamente ai vertici delle rispettive nazionali giovanili, parlare soltanto di “ottimi risultati” comincia quasi a sembrare modestia.