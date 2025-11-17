11.7 C
Zeno Roveri, doppietta internazionale ad Atene: il talento del Tennis Giotto domina singolare e doppio nei tornei ITF J30

Doppio trionfo in Grecia per il giovane talento aretino del Tennis Giotto

Nuovo trionfo internazionale per Zeno Roveri del Tennis Giotto, protagonista di una doppietta ad Atene che conferma il suo crescente peso nel panorama giovanile italiano. Il tennista aretino, classe 2010 e in trasferta con i tecnici federali, ha conquistato sia il singolare che il doppio in due tornei J30 del circuito ITF Under 18 disputati nella capitale greca. Un percorso brillante, fatto di continuità e maturità agonistica, che lo ha portato a superare avversari più esperti e meglio classificati.

Il primo successo è arrivato nel torneo individuale, ospitato nel complesso olimpico e disputato in contemporanea con l’ATP250 vinto da Novak Djokovic. Dopo tre turni dominati senza cedere set, Roveri ha centrato la semifinale contro la testa di serie n.2 Panagiotis Gerasimos Grammatikakis: perso il primo set 0-6, il giovane del Tennis Giotto ha reagito con grande personalità, imponendosi 6-4 6-3. In finale ha poi superato il favorito di casa, Alkis Michalakopoulos (n.1 del seeding), con un convincente 6-2 7-5.

La seconda affermazione è arrivata nel doppio in coppia con Giorgio Ghia del Tc Milano Bonacossa. La finale tutta italiana contro Angelo De Cesaris e Alessandro Riccardi si è decisa al super tie-break, concluso con un emozionante 18-16 a favore della coppia con l’aretino.

Il 2025 di Roveri – seguito stabilmente dal maestro Giovanni Ciacci – era iniziato con la vittoria alla Sori Cup Under16 di Budapest, aveva raggiunto il suo vertice con il titolo italiano Under15 e si è chiuso con la doppia impresa ateniese. Risultati che testimoniano un percorso di crescita costante, riconosciuto anche dalla recente convocazione al raduno nazionale Under16 al Piatti Tennis Center di Bordighera, ulteriore segnale dell’attenzione con cui la federazione guarda al giovane talento del Tennis Giotto.

