Di Leva fa doppietta al Tennis Giotto: suoi singolare e doppio agli Italiani Under14

AREZZO – Giovanni Di Leva è il grande protagonista dei Campionati Italiani Maschili Under14 – Trofeo Federico Luzzi disputati sui campi del Tennis Giotto di Arezzo. Il giovane atleta dello Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria ha conquistato sia il titolo italiano di singolare che quello di doppio, chiudendo da dominatore dieci giornate di gare che hanno portato in città circa 160 tra i migliori tennisti italiani nati nel 2012.

Nel tabellone individuale Di Leva, testa di serie numero uno, ha affrontato in finale Emilio Oliaro della Società Canottieri Casale, atleta che durante il torneo aveva ricevuto dal Panathlon Arezzo anche il premio “Fair Play” per correttezza e comportamento sportivo.

La finale ha confermato il pronostico. Di Leva ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, vincendo il primo set per 6-3 e chiudendo il secondo sul 6-2. Un percorso netto, completato senza perdere neppure un set nell’intero torneo.

Nel pomeriggio è arrivato anche il secondo titolo. In coppia con Ulisse Bari del Ct Corinaldo, Di Leva ha affrontato Tommaso Pantò e David Dumitru, entrambi allenati dal Tennis Training di Foligno.

La finale del doppio è stata decisamente più movimentata. Perso il primo set 4-6, Di Leva e Bari hanno reagito conquistando il secondo per 6-1. Poi il tie-break decisivo, con una rimonta che sembrava parecchio improbabile anche per gli standard del tennis giovanile: dall’1-8 fino all’11-9 che ha consegnato loro il titolo italiano.

Le premiazioni hanno visto la partecipazione del presidente del Tennis Giotto Luca Benvenuti e di Francesca Luzzi, sorella di Federico Luzzi, alla cui memoria da quindici anni sono intitolati i Campionati Italiani Maschili Under14.

La Fitp ha inoltre consegnato una targa al Tennis Giotto per l’organizzazione dell’evento, affidata al vicepresidente della Fitp Toscana Romeo Tanganelli.

«Archiviamo dieci giorni di grande tennis in cui abbiamo assistito agli incontri tra atleti di cui, in futuro, sentiremo parlare», commenta il presidente del Tennis Giotto Luca Benvenuti, sottolineando anche il comportamento degli atleti e i valori di rispetto, correttezza e sportività mostrati durante il torneo.

Benvenuti evidenzia inoltre la ricaduta dell’evento sulla città, con centinaia di persone presenti ad Arezzo proprio nei giorni della Giostra del Saracino e un intreccio tra sport, turismo e tradizioni cittadine.

Per il Tennis Giotto l’appuntamento con i Campionati Italiani Maschili Under14 è già fissato: la manifestazione tornerà ad Arezzo nel 2028.