HomeSalutePier Luigi Rossi alla Milano Beauty Week: pelle, alimentazione e longevità
Pier Luigi Rossi interviene sui rapporti tra alimentazione, stile di vita e salute della pelle nell’ambito della Milano Beauty Week.

Pier Luigi Rossi alla Milano Beauty Week: pelle, alimentazione e longevità

A Palazzo Castiglioni il talk “Skin glow: dalla skincare allo stile di vita”. Al centro non solo cosmetica, ma anche alimentazione, riposo, stress e stili di vita.

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Pier Luigi Rossi alla Milano Beauty Week: pelle, alimentazione e longevità

A Palazzo Castiglioni il talk “Skin glow: dalla skincare allo stile di vita”. Al centro non solo cosmetica, ma anche alimentazione, riposo, stress e stili di vita.

Alla Milano Beauty Week si parlerà di pelle, ma non soltanto di creme e trattamenti. Il dottor Pier Luigi Rossi parteciperà al Comfort Zone Talk dedicato a “Skin glow: dalla skincare allo stile di vita”, in programma domani 16 settembre a Palazzo Castiglioni dalle 17.30 alle 18.30.

Il tema dell’incontro è la longevità della pelle: un approccio che supera la vecchia idea dell’“anti-age”, cioè della lotta contro i segni del tempo, per concentrarsi invece sulla capacità di mantenere la cute sana, funzionale e resistente nel corso degli anni.

La prospettiva proposta mette insieme più fattori. La skincare resta importante, ma da sola non basta: alimentazione, qualità del sonno, stress, infiammazione cronica ed esposizione ambientale possono influire sul modo in cui la pelle cambia con l’età.

Il talk riunirà così tre punti di vista complementari: quello della ricerca cosmetica, quello della medicina della nutrizione e quello della scienza del sonno. L’obiettivo è mostrare come la salute cutanea sia il risultato di un equilibrio costruito nel tempo, e non soltanto di ciò che si applica sulla pelle.

Rossi richiama in particolare il rapporto tra alimentazione e sistema cutaneo. Nel suo intervento utilizza anche l’espressione “terzo cervello” per sottolineare la ricca presenza di fibre nervose nella cute e il continuo scambio di segnali tra pelle, ambiente e organismo.

Il messaggio di fondo è semplice: la pelle racconta molto dello stile di vita di una persona. Nutrizione, lavoro, riposo e abitudini quotidiane lasciano tracce che, con il passare del tempo, possono incidere sulla sua capacità di mantenersi in equilibrio.

Da qui il passaggio dalla promessa di “fermare l’età” a un concetto più realistico: prendersi cura della pelle significa soprattutto preservarne la salute nel tempo. Meno guerra alle rughe, insomma, e più attenzione a ciò che facciamo ogni giorno. Il tempo, per ora, continua ostinatamente a non accettare negoziazioni.

L’incontro è stato annunciato da Pier Luigi Rossi attraverso i propri canali social nell’ambito della Milano Beauty Week.

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