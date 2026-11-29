Dal 30 novembre al 6 dicembre il cielo comincia a fare pulizia: martedì 1 dicembre arriva l’ultimo quarto di Luna in Vergine, venerdì 4 Venere entra nello Scorpione e le quadrature Mercurio-Giove e Marte-Urano movimentano simbolicamente la giornata. Il Sole resta in Sagittario. Tradotto in aretino: meno discorsi, più fatti. Un programma ambizioso, soprattutto quando si avvicinano le feste e persino scegliere il pandoro diventa una questione di principio.

Ariete – La fretta ha già fatto l’albero di Natale

Martedì la Luna calante suggerisce di eliminare un impegno inutile. Tu preferiresti aggiungerne cinque e lamentarti che dicembre è troppo corto. In ufficio non accettare provocazioni: chi ti scarica addosso una pratica alle cinque del pomeriggio non merita anche la tua serata. Nel fine settimana, alla Città del Natale, lascia che siano gli altri a scegliere il percorso. Non è una ritirata militare.

Amore: Non discutere per stabilire chi ha cominciato.

Fortuna: 7/10

Toro – Il cenone è ancora lontano, il colesterolo organizzativo no

Cominci dicembre studiando il prezzo dei regali con la concentrazione di un notaio davanti a un testamento. Venerdì Venere passa nello Scorpione e mette simbolicamente sotto esame le relazioni: non tutti quelli che ti contraddicono vogliono rovinarti la vita. Alla Fiera Antiquaria del fine settimana potresti scoprire che il vero affare è tornare a casa senza un armadio del Settecento.

Amore: Non regalare elettrodomestici senza consultare il destinatario.

Fortuna: 6/10

Gemelli – Mercurio prepara il trasloco, tu hai perso l’indirizzo

Hai idee in quantità industriale e una capacità artigianale di dimenticare gli appuntamenti. Nei primi giorni di dicembre chiudi almeno una delle faccende iniziate a novembre. Venerdì le tensioni astrologiche suggeriscono prudenza con le promesse: evita di annunciare un pranzo per dodici se possiedi quattro sedie. Domenica torna la voglia di parlare del futuro; questa volta prova a farlo senza cambiare argomento ogni trenta secondi.

Amore: Ascoltare fino alla fine è una forma di seduzione.

Fortuna: 7/10

Cancro – La famiglia convoca il consiglio dei ministri

Dicembre si apre con le trattative sulle feste: dove si mangia, chi viene e soprattutto chi non parla con chi. Tu rischi di diventare il mediatore di una crisi diplomatica nata nel 1998. L’ultimo quarto di Luna invita a ridurre gli obblighi che ti sei imposto. Venerdì Venere in Scorpione offre uno spunto per recuperare leggerezza e intimità. Concediti una serata in centro senza dover rendere conto a tutta la parentela.

Amore: Una sorpresa vale più di un sacrificio non richiesto.

Fortuna: 8/10

Leone – Il presepe non prevede un protagonista aggiuntivo

Giove nel tuo segno alimenta grandi ambizioni, anche quando si tratta soltanto di appendere una ghirlanda. Venerdì la quadratura simbolica con Mercurio invita a misurare le parole: non serve raccontare a tutti quanto sei indispensabile. Sul lavoro lascia che un collega riceva un complimento senza intervenire a precisare il tuo contributo. Nel weekend goditi una serata allegra, possibilmente senza distribuire autografi.

Amore: Fai sentire speciale anche chi ti sta accanto.

Fortuna: 7/10

Vergine – Il Natale passa dall’ufficio protocollo

Martedì l’ultimo quarto di Luna nel tuo segno ti invita a liberarti del superfluo. Marte ti dà energia, ma tu potresti impiegarla per classificare le palline dell’albero secondo diametro e provenienza. Venerdì la tensione fra Marte e Urano suggerisce elasticità davanti ai cambiamenti di programma. Se qualcuno arriva con mezz’ora di ritardo, non convocare una commissione disciplinare. Una faccenda pratica si risolve meglio con un aiuto che con un rimprovero.

Amore: Il romanticismo non richiede una ricevuta di consegna.

Fortuna: 8/10

Bilancia – Venere cambia casa, il carrello resta pieno

Fino a venerdì Venere è nel tuo segno e ti accompagna fra inviti, vetrine e tentazioni. Il passaggio nello Scorpione suggerisce di riflettere sulle spese: il saldo del conto corrente non migliora scegliendo una confezione regalo più elegante. In una questione professionale prendi posizione prima che siano gli altri a decidere per te. Nel fine settimana trova il tempo per una persona che non ti chiede di essere sempre impeccabile.

Amore: Una scelta condivisa è meglio di un consenso finto.

Fortuna: 7/10

Scorpione – Venere arriva, sequestrate il registro dei rancori

Da venerdì Venere torna nel tuo segno: simbolicamente aumentano fascino e intensità, non il diritto di interrogare chiunque frequenti. Una vecchia questione potrebbe riaffacciarsi, ma non occorre riesumare tutte le conversazioni archiviate dal 2016. Sul lavoro una trattativa migliora quando distingui ciò che vuoi da ciò che temi. Domenica concediti un giro alla Fiera senza attribuire significati occulti a ogni oggetto antico.

Amore: La fiducia non si misura con le password.

Fortuna: 9/10

Sagittario – Il compleanno è tuo, il calendario anche degli altri

Il Sole nel tuo segno sostiene la voglia di fare e di festeggiare. Venerdì Mercurio e Giove suggeriscono simbolicamente di non esagerare con le dichiarazioni: se prometti una vacanza a tutti, qualcuno potrebbe persino prenderti sul serio. Prima di acquistare un viaggio controlla ferie e disponibilità. Il fine settimana è adatto a incontrare amici, anche quelli che preferiscono un aperitivo a un’escursione di quaranta chilometri.

Amore: L’avventura migliore non richiede una fuga.

Fortuna: 8/10

Capricorno – Bilancio preventivo delle emozioni festive

Hai già calcolato il costo delle feste, le ore di sonno perse e il rendimento della tredicesima, sempre che arrivi. L’ultimo quarto di Luna suggerisce di alleggerire un progetto invece di aggiungere nuove responsabilità. A metà settimana qualcuno ti offre collaborazione: prova ad accettarla senza chiedere tre referenze. Sabato fai qualcosa che non abbia una scadenza, un obiettivo o una relazione finale. Anche ad Arezzo esiste il tempo libero, sebbene sia poco pubblicizzato.

Amore: Una carezza non va inserita nel rendiconto.

Fortuna: 7/10

Acquario – Il regalo intelligente non trova il Wi-Fi

Hai concepito un Natale alternativo, sostenibile e possibilmente gestito da un’applicazione che nessuno dei parenti sa usare. Venerdì la tensione tra Marte e Urano suggerisce di evitare rivoluzioni domestiche non concordate. Una discussione sul lavoro può produrre una buona soluzione se smetti di considerare ogni compromesso una sconfitta culturale. Nel fine settimana prova il lusso di una conversazione senza consultare lo schermo.

Amore: La spontaneità non si aggiorna automaticamente.

Fortuna: 6/10

Pesci – Il panettone parla, ma è meglio non rispondergli

La Luna calante invita a chiudere una faccenda rimasta in sospeso. Non aspettare un segnale dell’universo per rispondere a una richiesta concreta: spesso basta leggere la mail. Venerdì Venere in Scorpione offre uno spunto favorevole alla creatività e agli affetti. Fra luci natalizie e ricordi potresti ritrovare il piacere di una vecchia passione. Attenzione soltanto a non comprare ogni oggetto che ti sembra avere un’anima: anche le mensole hanno limiti strutturali.

Amore: Condividi un sogno senza pretendere che diventi subito realtà.

Fortuna: 8/10

Il verdetto delle stelle

La Luna invita a fare spazio, Venere reclama sentimenti autentici e il cielo di venerdì consiglia di non esagerare. Gli aretini, nel dubbio, continueranno a discutere di mercatini, traffico e prezzi delle feste. Prima di chiedere un miracolo agli astri, provate a fare una gentilezza senza raccontarla su Facebook. Sarebbe già un evento astronomico.