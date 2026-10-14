Arezzo, sei ammonimenti per violenza di genere: la Polizia prova a fermare il peggio prima che accada

Ad Arezzo, negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha emesso sei provvedimenti di ammonimento nell’ambito dell’attività di prevenzione della violenza di genere, con particolare attenzione agli atti persecutori e alla violenza domestica.

I provvedimenti sono stati adottati dalla Divisione Anticrimine della Questura con l’obiettivo di intervenire prima che comportamenti persecutori e situazioni di violenza possano degenerare in episodi ancora più gravi.

L’ammonimento del Questore è uno strumento di prevenzione che serve a richiamare formalmente l’autore di determinate condotte, intimandogli di interromperle. Non è una condanna penale, ma nemmeno una semplice tirata d’orecchi: è un provvedimento previsto dalla legge, al quale possono accompagnarsi conseguenze più severe se le condotte proseguono.

Sei ammonimenti in pochi giorni rappresentano un segnale che merita attenzione. Il comunicato della Polizia non specifica le singole vicende né distingue quanti provvedimenti riguardino atti persecutori e quanti situazioni di violenza domestica.

E qui l’ironia, francamente, lascia poco spazio alle battute. Perché quando si parla di minacce, persecuzioni e violenza tra le mura domestiche, il problema non è soltanto quello che è già successo, ma soprattutto quello che potrebbe ancora accadere.

La prevenzione serve proprio a questo: evitare che una situazione pericolosa diventi l’ennesima notizia di cronaca accompagnata dalla solita domanda, tanto frequente quanto tardiva: «Ma non si poteva intervenire prima?»

Ad Arezzo, almeno sul fronte di questi sei provvedimenti, la risposta della Polizia è stata quella di intervenire preventivamente. Ed è un’attività che merita attenzione, perché la violenza non comincia necessariamente con un’aggressione fisica e non dovrebbe essere necessario arrivare al peggio per riconoscerne i segnali.