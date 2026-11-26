Primo stop casalingo in DR1 per il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, sconfitto 72-91 dalla Cantini Lorano Scandicci al Palasport Mario D’Agata. Il fattore campo, evidentemente, non comprendeva anche il diritto di precedenza sotto canestro.

Gli amaranto, privi di Millan Rodriguez, hanno inseguito fin dalle prime battute: 17-21 al termine del primo quarto, 27-37 all’intervallo. Il terzo periodo ha fatto il resto, con un parziale di 17-31 per gli ospiti. La reazione dell’ultimo quarto (28-23) non è bastata a rimettere in piedi la partita.

Per Arezzo, Lanucci ha firmato 16 punti e Così 14; dall’altra parte Fogli e Macchia ne hanno messi a referto 22 ciascuno. Scandicci ha trovato con continuità la via del canestro, anche dalla distanza.

Coach Elena Vezzosi, nel dopopartita, ha richiamato la squadra alla propria identità: aggressività difensiva, velocità in attacco e disponibilità al sacrificio. Una sconfitta da trasformare in lezione, insomma: i due punti non si ritirano allo sportello del palasport.

Prima della gara, gli amaranto hanno aderito alla campagna contro la violenza sulle donne, scendendo in campo con un segno rosso sul viso. Un messaggio che va ben oltre il risultato sportivo.

Sabato 28 novembre si torna in campo: trasferta a Firenze contro la Laurenziana, quarta in classifica, alle 18.30 al PalaValenti. Occasione per dimostrare che la lezione è stata assimilata.

Centro Tecnico BM Arezzo – Cantini Lorano Scandicci 72-91. Parziali: 17-21, 10-16, 17-31, 28-23.

Tabellino Arezzo: Risaliti 7, Caneschi 4, Francesconi 6, Pratesi 4, Lanucci 16, Così 14, Marcantoni 8, Branchetti 6, Bettini 7, Capodagli, Allegretti, Pierallini. Allenatrice Elena Vezzosi.

Tabellino Scandicci: Balleggi 9, Fogli 22, Briccoli, D’Amico 13, Pazzi, Nencioni 8, Novolissi, Pineschi 2, Macchia 22, Camerini 15. Allenatore Erriu.