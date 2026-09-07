HomeArezzo oggiScuola ad Arezzo, l’algoritmo corre ma alcune cattedre restano ai box
Docente in aula durante una lezione, immagine di repertorio
Scuola e procedure di nomina dei docenti – Foto di repertorio

Scuola ad Arezzo, l’algoritmo corre ma alcune cattedre restano ai box

I Cobas contestano le procedure del primo turno di nomine: posti disponibili sarebbero rimasti esclusi, con conseguenze su graduatorie, sedi e continuità didattica

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Scuola ad Arezzo, l’algoritmo corre ma alcune cattedre restano ai box

I Cobas contestano le procedure del primo turno di nomine: posti disponibili sarebbero rimasti esclusi, con conseguenze su graduatorie, sedi e continuità didattica

Secondo i Cobas della Scuola di Arezzo, alcune cattedre diventate disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria sarebbero rimaste fuori dal primo bollettino delle nomine dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Una scelta che, secondo il sindacato, avrebbe avuto conseguenze concrete sull’assegnazione degli incarichi, penalizzando docenti collocati più in alto nelle graduatorie.

La contestazione riguarda in particolare i posti liberatisi in seguito alle operazioni di mobilità annuale. I Cobas sostengono che l’Ufficio Scolastico li abbia esclusi dal primo turno facendo riferimento alla decorrenza temporale delle disponibilità, nonostante, secondo il sindacato, la decorrenza giuridica dei relativi contratti coincidesse con quella degli incarichi già assegnati.

I Cobas: «Alterata la linearità delle procedure»

Per il sindacato questa modalità avrebbe inciso sia sulle operazioni del cosiddetto “bollettino zero” sia su quelle del primo turno gestito attraverso la procedura informatizzata.

La conseguenza, sempre secondo quanto denunciato dai Cobas, sarebbe che alcuni docenti con punteggi più elevati si sarebbero trovati ad accettare spezzoni orari o sedi meno favorevoli, mentre cattedre intere e senza particolari vincoli sarebbero rimaste disponibili per i turni successivi.

Posti che potrebbero quindi essere assegnati a docenti collocati più indietro nelle graduatorie.

«La gestione delle disponibilità ha purtroppo già prodotto effetti distorsivi sulle legittime aspettative dei precari», dichiara Dario Capasso per i Cobas della Scuola di Arezzo.

«Il funzionamento delle procedure informatizzate avrebbe dovuto garantire la massima aderenza alle posizioni di graduatoria acquisite dai docenti, cosa che in questo primo turno non è avvenuta».

Richiesto il riesame delle posizioni

I Cobas invitano quindi il personale interessato a controllare attentamente l’esito della propria posizione e, qualora ritenga di essere stato penalizzato, a rivolgersi alle sedi sindacali per valutare la presentazione di un’istanza di riesame.

Il sindacato auspica inoltre un intervento dell’Amministrazione scolastica per verificare le disponibilità utilizzate durante le operazioni e, nel caso venissero riscontrate anomalie, procedere alle necessarie rettifiche.

Perché l’algoritmo sarà pure automatico. Ma se le cattedre da assegnare non entrano tutte nello stesso momento, anche il computer rischia di prendere un’insufficienza.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
L’oroscopo dell’Ortica: finita la Giostra, ricomincia la gara per trovare parcheggio
Prossimo articolo
La 150ª Giostra in 91 scatti: Piazza Grande, carriere e festa biancoverde
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Se volete sballarvi, fate pure: tanto siamo già tutti fatti

Il Forestiero -
A Vico Equense circa 300 persone erano in una chat che segnalava la presenza delle forze dell’ordine. Il fatto è serio, ma la domanda...

A Porta Crucifera la Giostra comincia dalle patate: capitano e giostratori col coltello in mano

Satira civica Redazione -

Castiglion Fiorentino, il welfare non passa dal filtro bellezza

Satira civica Gianni Bufaloni -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

I più letti della settimana

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕