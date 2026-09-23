Montevarchi, settembre di controlli: un arresto, denunce, Daspo e tre ammonimenti per violenza domestica

Settembre intenso sul fronte dei controlli a Montevarchi. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha diffuso il bilancio delle attività svolte nelle ultime settimane sul territorio, con un arresto, diverse denunce e numerosi provvedimenti di prevenzione.
Secondo quanto riferito dalla Questura di Arezzo, dai primi giorni di settembre gli agenti del Commissariato hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate, mentre nei giorni scorsi un ulteriore soggetto è stato denunciato per il furto con strappo di un telefono cellulare.
L’attività di controllo del territorio, svolta anche insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine, ha inoltre portato all’adozione di quattro ordini di allontanamento dal territorio comunale nei confronti di persone che, a vario titolo, avrebbero violato quanto previsto dal regolamento comunale.
Sul fronte delle misure di prevenzione sono stati emessi anche tre Fogli di Via Obbligatori, un Avviso orale e un DASPO.
Particolare attenzione è stata rivolta anche ai casi di violenza domestica: nel corso del mese sono stati adottati tre ammonimenti in seguito a segnalazioni riguardanti episodi riconducibili a questo ambito.
Un quadro, quello diffuso dalla Questura, che riassume l’attività portata avanti nel mese di settembre dal Commissariato di Montevarchi nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio.