4.7 C
Comune di Arezzo
sabato, Marzo 28, 2026
type here...
HomeArezzo oggiContratto Enti Locali: arriva l’aumento… 26 euro! Ora sì che si fa...

Contratto Enti Locali: arriva l’aumento… 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse)

Contratto Enti Locali: 26 euro in più e via, tutti contenti! Peccato che nel frattempo s’è perso il 12%

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli

📄 FONTE comunicato stampa Fp Cgil Arezzo

“Nessuna polemica, eh… ma qui si rischia di finì su ‘Scherzi a Parte’ senza saperlo”.
Così Giacomo Nebbiai della Fp Cgil Arezzo commenta il nuovo contratto degli enti locali, accolto da qualcuno come il ritorno della dignità.

Dignità.
Parola grossa. Grossa quanto… 26 euro netti al mese.

“Ventisei euro”, ribadisce Nebbiai. “Che oggi ci fai? Un pieno? No. La spesa? No. Forse un aperitivo… ma senza stuzzichini, eh, sennò si sfora”.

L’inflazione galoppa, lo stipendio arranca (e poi si siede)

Nel frattempo, mentre i prezzi fanno i centometri, gli stipendi fanno yoga: si piegano, si adattano… e alla fine si accorciano.

Inflazione al 18%, aumenti al 6%.
Risultato? Un bel -12%.

“Ma tranquilli”, verrebbe da dire, “è una perdita elegante. Di classe. Quasi dignitosa”.


Busta paga Fulvia Damiani Marzo 2026Busta paga Fulvia Damiani Febbraio 2026

I buoni pasto: tipo gratta e vinci, ma perdi quasi sempre

Grande novità: i buoni pasto nello smart working.

Peccato che:

  • non li prendono tutti
  • non li prendono sempre
  • e spesso non li prendono proprio

“È un po’ come il gratta e vinci”, ironizza Nebbiai. “Sulla carta puoi vincere… poi gratti e non esce nulla”.

Fuori metà mondo: polizia locale, educatrici, operai, sportelli, piccoli comuni.
“Insomma, giusto quelli che lavorano in presenza. Dettagli”.

La settimana corta… ma solo sulla carta (molto corta)

Poi arriva lei: la mitologica “settimana corta”.

Che uno si immagina: meno ore, più vita, più tempo libero…
E invece no.

“Si lavora uguale, solo tutto più incastrato”, spiega Nebbiai.
Tradotto: stessa fatica, meno respiro.

E il colpo di genio: “Si rischia pure di perde ferie e permessi. Ma oh, vuoi mettere la soddisfazione di chiamarla ‘corta’?”

Le carriere? Chi le ha viste?

E le progressioni di carriera? Quelle che servivano davvero?

Sparite.
Volatilizzate.
Probabilmente in smart working anche loro.

“Erano importanti, sì”, commenta. “Ma devono essersi perse per strada. Succede”.

Il gran finale

Alla fine il quadro è questo:

  • perdi il 12%
  • prendi 26 euro
  • hai qualche regola nuova
  • e ti dicono pure che hai guadagnato dignità

“Se questo è vincere, quasi quasi preferisco perde”, chiude Nebbiai.

E il contratto?

“Grazie, ma anche no. Questo si rimanda al mittente. Senza buono pasto, ovviamente”.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
O vidi oh!
Next article
Il Team Jakini domina ai Campionati dei Balcani: tre ori a Valona
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024