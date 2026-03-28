Contratto Enti Locali: arriva l’aumento… 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse)

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📄 FONTE comunicato stampa Fp Cgil Arezzo
“Nessuna polemica, eh… ma qui si rischia di finì su ‘Scherzi a Parte’ senza saperlo”.
Così Giacomo Nebbiai della Fp Cgil Arezzo commenta il nuovo contratto degli enti locali, accolto da qualcuno come il ritorno della dignità.
Dignità.
Parola grossa. Grossa quanto… 26 euro netti al mese.
“Ventisei euro”, ribadisce Nebbiai. “Che oggi ci fai? Un pieno? No. La spesa? No. Forse un aperitivo… ma senza stuzzichini, eh, sennò si sfora”.
L’inflazione galoppa, lo stipendio arranca (e poi si siede)
Nel frattempo, mentre i prezzi fanno i centometri, gli stipendi fanno yoga: si piegano, si adattano… e alla fine si accorciano.
Inflazione al 18%, aumenti al 6%.
Risultato? Un bel -12%.
“Ma tranquilli”, verrebbe da dire, “è una perdita elegante. Di classe. Quasi dignitosa”.
Busta paga Fulvia Damiani Marzo 2026 – Busta paga Fulvia Damiani Febbraio 2026
I buoni pasto: tipo gratta e vinci, ma perdi quasi sempre
Grande novità: i buoni pasto nello smart working.
Peccato che:
- non li prendono tutti
- non li prendono sempre
- e spesso non li prendono proprio
“È un po’ come il gratta e vinci”, ironizza Nebbiai. “Sulla carta puoi vincere… poi gratti e non esce nulla”.
Fuori metà mondo: polizia locale, educatrici, operai, sportelli, piccoli comuni.
“Insomma, giusto quelli che lavorano in presenza. Dettagli”.
La settimana corta… ma solo sulla carta (molto corta)
Poi arriva lei: la mitologica “settimana corta”.
Che uno si immagina: meno ore, più vita, più tempo libero…
E invece no.
“Si lavora uguale, solo tutto più incastrato”, spiega Nebbiai.
Tradotto: stessa fatica, meno respiro.
E il colpo di genio: “Si rischia pure di perde ferie e permessi. Ma oh, vuoi mettere la soddisfazione di chiamarla ‘corta’?”
Le carriere? Chi le ha viste?
E le progressioni di carriera? Quelle che servivano davvero?
Sparite.
Volatilizzate.
Probabilmente in smart working anche loro.
“Erano importanti, sì”, commenta. “Ma devono essersi perse per strada. Succede”.
Il gran finale
Alla fine il quadro è questo:
- perdi il 12%
- prendi 26 euro
- hai qualche regola nuova
- e ti dicono pure che hai guadagnato dignità
“Se questo è vincere, quasi quasi preferisco perde”, chiude Nebbiai.
E il contratto?
“Grazie, ma anche no. Questo si rimanda al mittente. Senza buono pasto, ovviamente”.