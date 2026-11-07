Nuoto ad Arezzo, 180 vigili del fuoco in vasca: stavolta l’acqua non serve a spegnere incendi

Arezzo ospita sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 i Campionati Italiani dei Vigili del Fuoco di Nuoto e Nuoto per Salvamento. Al Palazzetto del Nuoto sono attesi 180 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in acqua anziché affrontare le fiamme.

Per una volta, insomma, i pompieri si tuffano senza che nessuno abbia dato l’allarme. E soprattutto senza dover salvare qualche amministratore finito nell’ennesima acqua alta.

La manifestazione comprende il Campionato Italiano di Nuoto, memorial “Giuseppe Pasquini”, e quello di Nuoto per Salvamento, memorial “Mauro Cioni”.

Il programma delle gare

La prima giornata, sabato 7 novembre, prende il via alle 8.30 con le competizioni di nuoto, articolate nelle quattro discipline previste dal campionato.

Domenica 8 novembre, sempre dalle 8.30, spazio al nuoto per salvamento, con tre prove di trasporto del manichino. Una specialità che richiede forza, resistenza, velocità e tecnica, oltre a competenze vicine all’attività quotidiana dei Vigili del Fuoco.

Qui il manichino va recuperato davvero, non basta promettergli un intervento entro la fine del mandato.

Sport, preparazione e spirito di squadra

Oltre al risultato agonistico, i campionati rappresentano un’occasione di incontro tra Vigili del Fuoco provenienti da diversi comandi italiani, uniti dalla passione sportiva e da una professione che richiede preparazione fisica, prontezza e capacità di lavorare insieme.

Per Arezzo due giornate di sport nazionale e un appuntamento che valorizza il nuoto anche come strumento di preparazione al soccorso.

Con una differenza rispetto alla vita di tutti i giorni: stavolta, quando qualcuno finisce sott’acqua, è tutto previsto dal regolamento.