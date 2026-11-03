Ponte Buriano, il cantiere del nuovo ponte a novembre: le nuove foto

Il cantiere del nuovo ponte sull’Arno a Ponte Buriano, nel territorio di Arezzo, torna al centro del nostro racconto fotografico. Le nuove immagini di novembre mostrano le strutture in costruzione, le gru, le casseforme e le aree di lavoro lungo il fiume.

Dopo il servizio del 15 ottobre, «Ponte Buriano, il nuovo ponte prende forma: le foto del cantiere», proponiamo un nuovo aggiornamento per seguire l’intervento attraverso le fotografie.

La selezione comprende 50 scatti: trentotto della serie di novembre e dodici della serie del 27 ottobre, riconoscibili dalle didascalie e inseriti per consentire il confronto. Dalle vedute generali si passa ai particolari delle strutture, agli accessi e alle opere lungo la sponda. In chiusura, il ponte storico e il suo accesso regolato dal semaforo ricordano il contesto nel quale si inserisce il nuovo attraversamento.

Il ponte provvisorio ha già alleggerito il traffico sul ponte storico medievale. Il cantiere documentato in questa galleria riguarda invece il nuovo attraversamento definitivo, promosso dalla Provincia di Arezzo. Per ora seguiamo le gru: per tagliare il nastro ci sarà tempo.

Le immagini documentano l’aspetto del cantiere, ma non consentono da sole di misurare la percentuale di avanzamento o di certificare il rispetto del cronoprogramma. Per questi aspetti occorrono dati e aggiornamenti ufficiali.

La galleria fotografica

Ponte Buriano: immagini del cantiere e del ponte storico, novembre 2026, con dodici fotografie di confronto della serie del 27 ottobre.