HomeCronachePolitica - Istituzioni - SocietàDavid Conti premiato a Roma: ma che cos’è davvero il Wilde VIP...
David Conti alla cerimonia del Wilde VIP European Award 2026 a Roma, accanto all'attestato ricevuto.
La cerimonia di premiazione a Roma e l'attestato del Wilde VIP European Award conferito a David Conti. Immagini tratte dal profilo Facebook del premiato.

David Conti premiato a Roma: ma che cos’è davvero il Wilde VIP European Award?

Il presidente di EFEI annuncia un riconoscimento a Roma. Il premio è privato, AUGE non appartiene al sistema universitario italiano e la storia dell’iniziativa passa anche da Castiglion Fiorentino.

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Gianni Bufaloni

David Conti premiato a Roma: ma che cos’è davvero il Wilde VIP European Award?

Il presidente di EFEI annuncia un riconoscimento a Roma. Il premio è privato, AUGE non appartiene al sistema universitario italiano e la storia dell’iniziativa passa anche da Castiglion Fiorentino.

David Conti, presidente di EFEI Organismo Paritetico Nazionale, ha annunciato su Facebook di aver ricevuto il Wilde VIP European Award nel corso di una cerimonia tenuta il 23 ottobre 2026 al Collegio del Nazzareno, a Roma. Nel post ringrazia Giuseppe Catapano, Luigi Ferraiuolo e i collaboratori che lo hanno accompagnato nella sua attività. Mostra anche un attestato intestato a suo nome.

Fin qui la notizia. Ma siccome sul diploma c’è scritto European Award, una domanda viene spontanea: europeo in che senso? Perché fra un premio con un nome internazionale e un’onorificenza delle istituzioni europee corre una certa differenza. E non basta qualche stella stampata sulla carta per colmarla.

Il Wilde VIP European Award è un riconoscimento privato, legato alla storia del Premio Wilde, una manifestazione letteraria nata nel 2007. Non risulta essere un premio conferito dall’Unione Europea. Questo non ne cancella automaticamente il valore per chi lo riceve: serve però a raccontarlo per quello che è, senza prestargli patenti istituzionali che non possiede.

La storia, tra l’altro, è passata anche dalle nostre parti. Il 2 dicembre 2017 la decima edizione del Premio Wilde arrivò al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Ne scrisse anche La Nazione, indicando Daniele Cappa come organizzatore e ricordando la presenza di Giuseppe Catapano, allora già presentato come presidente e rettore di AUGE. Un resoconto della manifestazione menziona AUGE fra i patrocinatori e registra l’assegnazione di diversi Wilde VIP European Award.

Dunque il rapporto tra il mondo Wilde e AUGE non è spuntato ieri mattina, come i funghi dopo una settimana d’acqua.

E AUGE Università, che cos’è? Sul proprio sito si presenta come ente privato di alta formazione universitaria internazionale e dichiara espressamente di non far parte dell’ordinamento universitario italiano. AUGE Università Srl è una società con sede a Roma. Negli elenchi del Ministero dell’Università e della Ricerca non risulta come ateneo italiano riconosciuto.

Attenzione: ciò non equivale a dire che le sue attività formative siano illecite o che ogni collaborazione estera sia priva di valore. Significa, molto più semplicemente, che non bisogna confondere un ente privato di formazione internazionale con un’università appartenente al sistema universitario italiano. Distinzione noiosa, forse, ma indispensabile quando si mettono in fila rettori, diplomi e premi.

Resta da chiarire chi abbia selezionato i premiati dell’edizione romana del 2026, quali criteri siano stati adottati e quale sia la motivazione specifica dell’assegnazione a David Conti. L’attestato fotografato contiene una formula generale sui meriti e sull’impegno professionale, ma non indica un progetto preciso. Abbiamo cercato un regolamento aggiornato e un elenco indipendente dei premiati senza trovarne una conferma pubblica sufficiente.

Alla richiesta di chiarimenti rivolta ad AUGE non è arrivata risposta, stando al riscontro ricevuto dalla redazione al momento della preparazione di questo articolo. Naturalmente il silenzio non è una prova di alcuna irregolarità: semplicemente lascia senza risposta alcune domande legittime.

Non mettiamo in discussione, con questo, né il lavoro svolto da Conti né il suo diritto a festeggiare un riconoscimento. Semmai, vorremmo sapere come quel riconoscimento viene attribuito. Perché una targa si può appendere dove si vuole; le parole con cui la si racconta, invece, devono stare appese ai fatti.

In conclusione: congratulazioni al premiato. Ma chiamare un premio «European» non lo trasforma in un’onorificenza dell’Europa. Altrimenti, a forza di nomi altisonanti, ad Arezzo basterebbe ribattezzare il torneo del calcetto «Coppa Intercontinentale» per ritrovarsi campioni del mondo.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni pubbliche. La redazione è disponibile a pubblicare eventuali chiarimenti documentati degli organizzatori e del premiato.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Quando l’Arezzo si seguiva ovunque: treni, pullman e facce da trasferta
Prossimo articolo
Montevarchi, beve, minaccia i passanti e si becca il Daspo: ora il centro storico lo vede col binocolo
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.

Punture scelte

Arezzo, la sicurezza va a luci spente: dal Teatro Tenda a Campo di Marte, il degrado non va in ferie

Gino Perticai -
Claudio P. denuncia da un anno il buio sul ponte del Teatro Tenda e segnala una presunta aggressione. Intanto l’ex consigliere Michele Menchetti torna alla carica su Campo di Marte e Pionta.

Torrente Castro, dalle proteste all’interrogazione: Romizi chiede conto al Comune

Politica - Istituzioni - Società Redazione -

La Cameretta dei Segreti (e dei Quattrini) di Via Fiorentina

Satira civica Botolo Ringhioso -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕