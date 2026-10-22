Maratonina di Arezzo, domenica si corre. E per gli automobilisti parte la corsa a trovare una strada aperta

AREZZO – Domenica 25 ottobre torna la Maratonina Città di Arezzo, arrivata alla 27ª edizione. Per i podisti sarà una giornata di sport, per gli automobilisti una prova supplementare di orientamento urbano. Perché, insieme alla corsa, arrivano chiusure, divieti di sosta e modifiche alla circolazione.

La Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che disciplina la viabilità per domenica 25 ottobre e per gli eventi collaterali di venerdì 23 e sabato 24. Chi deve muoversi in città farà bene a controllarla prima di partire: il navigatore, per quanto fiducioso, non può convincere una transenna a spostarsi.

Le gare e le strade interessate

Il programma di domenica prevede le distanze di 21,097 e 10,600 chilometri. Dal mattino, e fino a cessate esigenze, sarà sospesa la circolazione veicolare lungo l’asse via Petrarca – piazza Guido Monaco – via Roma – via Crispi – viale Giotto e nel perimetro viale Raffaello Sanzio – via Corrado Cagli – via Mino da Poppi – viale Benedetto da Maiano – viale Mecenate.

Sulle altre strade del percorso la circolazione sarà interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti. Attenzione anche ai divieti di sosta con rimozione: lasciare l’auto nel posto sbagliato potrebbe trasformare una domenica tranquilla in una maratonina fino al deposito.

Il percorso

Mappa del percorso della 27ª Maratonina Città di Arezzo. © OpenStreetMap contributors.

Sono previsti due giri con partenza da via Crispi e arrivo in via Roma. Il tracciato passerà da piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, via Garibaldi, via San Lorentino, via Leone Leoni, largo Martiri delle Foibe, via Petrarca, di nuovo piazza e via Guido Monaco, piazzale della Repubblica, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, viale Giotto, via Erbosa, via degli Accolti, via XXV Aprile e viale Mecenate.

Da viale Mecenate i corridori raggiungeranno via Duccio di Buoninsegna, percorrendo la sola semicarreggiata adiacente a via Caduti sul Lavoro, poi via Benedetto da Maiano, rotatoria Giotto, viale Raffaello Sanzio, via Corrado Cagli, via Bucciarelli Ducci, via Salvini, via Anconetana, via Trento e Trieste, via Mino da Poppi, via Beato Angelico, via Tiziano, via Cimabue, nuovamente viale Raffaello Sanzio, rotatoria Giotto, viale Giotto, via Crispi e via Roma.

Prima di uscire, controllate l’ordinanza

Per conoscere nel dettaglio orari, divieti e limitazioni, il riferimento è la pagina del Comune di Arezzo dedicata al percorso e alle modifiche alla viabilità.

Insomma, domenica la città corre. Chi non partecipa può scegliere di applaudire gli atleti, organizzarsi per tempo oppure scoprire che, almeno per qualche ora, andare a piedi è più veloce che cercare una scorciatoia in macchina.