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Camino a legna acceso in un’abitazione, le nuove regole per camini e stufe in Toscana nel 2026.
Camini e stufe a legna: dal 1° novembre nuove restrizioni in alcuni Comuni della Toscana, ma non ad Arezzo. Immagine illustrativa generata con intelligenza artificiale.

Camini e stufe, multe fino a 3.000 euro in Toscana: cosa cambia ad Arezzo

Dal 1° novembre 2026 nuove restrizioni per camini e stufe in 14 comuni della Piana Lucchese. Arezzo non è tra quelli interessati: ecco regole, eccezioni e sanzioni.

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Camini e stufe, multe fino a 3.000 euro in Toscana: cosa cambia ad Arezzo

Dal 1° novembre 2026 nuove restrizioni per camini e stufe in 14 comuni della Piana Lucchese. Arezzo non è tra quelli interessati: ecco regole, eccezioni e sanzioni.

Con l’arrivo del freddo torna la voglia di accendere il camino. Ma insieme alla legna arrivano anche i titoli sulle multe fino a 3.000 euro. La notizia riguarda la Toscana, sì, ma c’è un dettaglio che fa tutta la differenza: le nuove restrizioni dal 1° novembre 2026 interessano 14 comuni della Piana Lucchese, non Arezzo.

Secondo le disposizioni pubblicate dalla Regione Toscana, dal 1° novembre 2026 nell’area di superamento della Piana Lucchese, sotto i 200 metri di altitudine, il divieto di utilizzo si estende ai caminetti aperti e agli apparecchi alimentati a legna o pellet con classe ambientale inferiore a quattro stelle. Il divieto opera quando l’abitazione dispone di un sistema alternativo di riscaldamento; resta escluso il caso in cui il generatore a biomassa sia l’unica fonte di calore.

I comuni interessati sono Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Montecarlo, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari e Uzzano. L’obiettivo è ridurre le emissioni di polveri sottili nelle zone dove la qualità dell’aria è particolarmente critica.

E ad Arezzo? Il Comune di Arezzo non figura tra i 14 destinatari di questa nuova limitazione. Questo significa che un vecchio camino o una stufa già installata non diventano automaticamente vietati dal 1° novembre soltanto perché si trovano nel territorio aretino. Lo stesso vale per gli altri comuni della provincia rispetto a questo specifico provvedimento.

Non significa, però, che in provincia di Arezzo non esistano regole. La Regione ricorda che nel restante territorio toscano l’installazione di nuovi impianti a biomassa è ammessa solo per apparecchi con classificazione ambientale almeno a quattro stelle. Restano inoltre da rispettare le norme sugli impianti termici e le eventuali disposizioni locali.

Da dove arrivano allora le multe da 3.000 euro? Dalla legge regionale Toscana 74/2019, articolo 1-bis, che prevede sanzioni amministrative da 300 a 3.000 euro per l’inosservanza dei provvedimenti che limitano l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa. Un’altra sanzione, da 100 a 600 euro, è prevista quando un controllo non può essere effettuato per cause imputabili al soggetto che dispone dell’immobile. Ma avere un camino ad Arezzo non equivale, da solo, a commettere un’infrazione.

Vale quindi la pena leggere con attenzione le notizie prima di trasformare ogni camino acceso in un possibile verbale. Il problema dell’inquinamento atmosferico è serio, ma anche la geografia ha i suoi diritti: Lucca e Arezzo sono entrambe in Toscana, non per questo condividono automaticamente gli stessi divieti.

Per i dettagli si possono consultare le pagine ufficiali della Regione Toscana sul periodo critico per la qualità dell’aria, quelle dedicate ad Aria di Toscana e il testo della legge regionale sulle sanzioni. Eventuali ordinanze comunali successive andranno comunque verificate.

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